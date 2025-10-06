¿Qué impacto observa Latam sobre el Jorge Chávez con el cobro de la nueva TUUA de conexión? (Fuente: Nuevo Jorge Chávez)
¿Qué impacto observa Latam sobre el Jorge Chávez con el cobro de la nueva TUUA de conexión? (Fuente: Nuevo Jorge Chávez)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

En “turbulencia” se encuentra el sector aeronáutico nacional ante la próxima aplicación, por parte de Lima Airport Partners (LAP), del cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) por conexión, programada para el lunes 27 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR

Tarifa de transferencia en el Jorge Chávez: ¿cuándo empezará el cobro para los pasajeros?
Starbucks llega a Huánuco y suma nueva cafetería en el Jorge Chávez
MTC ya puso sobre la mesa cambio al contrato del Jorge Chávez para reducir tarifas de transferencia
LAP: ¿Quiénes sí pagarán tarifa TUUA por usar aeropuerto Jorge Chávez y desde cuándo?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.