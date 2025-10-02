LAP brindó detalles sobre la nueva tarifa que se cobrará por los vuelos internacionales y nacionales. | Foto: MTC.
LAP brindó detalles sobre la nueva tarifa que se cobrará por los vuelos internacionales y nacionales. | Foto: MTC.
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

Desde este 27 de octubre, Lima Airport Partners (LAP), concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), empezará a cobrar el monto que corresponde a la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA), establecido en US$ 12.67 (incluyendo IGV) para las transferencias internacionales. Esto quiere decir que se aplicará para aquellos vuelos que usen a Lima como conexión.

