El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que iniciado una mesa técnica para evaluar alternativas que permitan reducir la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) que pagan los pasajeros en tránsito en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH).

Por ello, indicó que el titular del sector, César Sandoval, convocó a los representantes del Congreso, Ositran, Lima Airport Partners (LAP), y del gremio de transporte aéreo a fin de buscar alternativas para evitar la afectación de los pasajeros que usan el AIJCH como conexión hacia otros destinos.

Refirió que el ministro expresó su disposición de buscar concesos para dar una solución que permita que los usuarios del aeropuerto no sean perjudicados con un incremento en los costos de sus viajes, ello respetando el marco legal vigente.

“Tuvimos la iniciativa de convocar a los principales actores que intervienen en esta problemática para informarnos y, con la información real, ir madurando una propuesta de mejora”, refirió el ministro.

Se suspende cobro de la tarifa

Explicó que el MTC ha enviado al concesionario una propuesta de adenda para el TUUA de transferencia nacional y que en virtud a esas coordinaciones se ha suspendido el cobro de esta tarifa hasta que no se llegue a un acuerdo.

Vale recordar que LAP ya ha indicado que la TUUA sólo aplica a pasajeros en conexión internacional que llegan a LIma envuelo internacional, y que en esta primera fase no se realizará el cobro a conexiones nacionales.

El ministro también recordó que el 46% de esa tarifa, corresponde a una contribución al Estado que el concesionario otorga a un fideicomiso que está destinado a las mejoras de los aeropuertos regionales.

En la actualidad -refiere el MTC- se cuentan con diversos expedientes aprobados, por lo cual en el 2026 se realizarán importantes inversiones en los aeropuertos del interior del país.

Seguirá el diálogo

Durante la reunión técnica se dio a conocer que el cobro de la TUUA se incorporó al contrato en el año 2013, mediante una adenda, estableciéndose que la aplicación de la misma se hacía efectiva al inicio de operaciones del nuevo aeropuerto.

A la fecha -recuerda el sector- se encuentra vigente una tarifa provisional, y la tarifa definitiva debe ser aprobada por el consejo directivo del Ositrán.

En la cita, que se realizó a primeras horas de hoy, participó el presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, Juan Carlos Mori; la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Katy Ugarte.

También participaron las congresistas Lady Camones y Karol Paredes; la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano; el gerente general de Lima Airport Partners, Juan José Salmón, y representantes de los gremios de empresas de transporte aéreo.

Todos los asistentes -según el MTC- expresaron su disposición de continuar el diálogo para llegar a acuerdos que protejan a los usuarios de cobros excesivos, respetando el marco contractual vigente.