El ministro de Transportes y Comunicaciones, , reafirmó el interés japonés en invertir en ferrocarriles, aeropuertos y en el Perú.

Presentamos 11 propuestas a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para el 2026, indicó el ministro en su cuenta de X. Más inversión, mejor transporte y más oportunidades para todos los peruanos, añadió.

El , César Sandoval participó en la XVI Reunión del Consejo Empresarial Peruano-Japonés (#CEPEJA) como parte de la delegación peruana liderada por la presidenta Dina Boluarte en Japón.

Durante el evento, se presentó una cartera de por más de US$ 17,000 millones.

En esta reunión, 23 empresarios peruanos y 40 japoneses con experiencia en inversión bilateral compartieron su visión y experiencias sobre el entorno de negocios en ambos países.

El titular del MTC destacó que el objetivo del encuentro es fortalecer la cooperación en proyectos de infraestructura, transporte y conectividad.

