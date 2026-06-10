El escrutinio de la ONPE continúa y, hasta ahora es encabezado por Roberto Sánchez de Juntos por el Perú (JP), seguido muy de cerca por Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Si bien hay una clara distancia ideológica entre ambos -el, socialista que busca cambiar el capítulo económico para darle un cariz más estatal ; y ella, defensora del modelo que instituyó su padre en los 90-, la brecha en los escrutinios es mucho menor.

Apenas 0.2% de votos separan al izquierdista de la liberal y esa estrechez no cambiaría mucho hasta la proclamación del ganador por parte del JNE, aún a mediados de julio, según lo han anticipado Datum e Ipsos.

Lo que sí podría modificarse es la posición final de uno y otro. Esto es lo que gerentes de bancos y gestoras de fondos prevén, según adelantó Gestión (9.06.2026).

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Fotos: GEC)

Concentración

Tal como explicó el executive director sales & trading head de BTG Pactual Perú, Félix Olivares, las actas que falta contabilizar a la ONPE, como el 67% de las que provienen del exterior, tienen una gran concentración de votos a favor de Fujimori, lo que eleva la probabilidad de que esta venza en los comicios.

Esa presunción del mercado, cada vez más asentada, provocó que ayer predominara una amplia oferta de dólares de extranjeros, bancos y corporaciones, lo que aceleró la caída de esa moneda. El lunes, por esta misma razón, bajó desde un nivel máximo de S/ 3.524 a S/ 3.434.

Ayer, en medio de abultadas ventas, la divisa descendió hasta un mínimo de S/ 3.345, momento en el que el BCRP consideró que la volatilidad a la baja era excesiva e intervino, por primera vez desde febrero, mediante la compra al contado de US$ 245 millones, además de la colocación de instrumentos derivados por S/ 320 millones. Es decir, el instituto emisor ‘apretó el gatillo’, como anticipó Gestión (8.06.2026).

Así, contuvo al dólar, que cerró la sesión en S/ 3.392, su menor nivel en dos meses.

Aunque al 96% de actas procesadas por la ONPE, Sánchez continúa liderando, el mercado se enfoca ahora en los sufragios por escrutar en el país y el extranjero, así como en las que, al haber sido observada o impugnadas, han sido remitidas al Jurado Especial Electoral del JNE. Y hace sus propias matemáticas y estimaciones.

Matemática

Diego Marrero, portfolio manager de Blum SAFI, manifestó a Gestión: “La matemática es muy sencilla; en realidad cualquiera lo puede hacer con información pública. Es analizar qué es lo que falta de contabilizar, que es menos del 4% hasta el momento y de eso, gran parte es de voto extranjero y actas impugnadas, que en su mayoría son de Lima. En estos la mayor parte son votos a favor de Fujmori”, dijo.

Con supuestos muy conservadores y razonables sobre el porcentaje que, de estos votos pendientes de procesar, irá a la candidata de Fuerza Popular, esta resultaría elegida, sostuvo.

“Este ejercicio lo han hecho todos los bancos de inversión, los fondos mutuos, las AFP, la gente que maneja dinero, que han analizado la data (votos por escrutar). La probabilidad de que gane (Fujimori) es casi de 80%”, mencionó al señalar que tal perspectiva se refleja en el comportamiento del tipo de cambio (dólar a baja), subida de acciones, de la bolsa y los bonos soberanos peruanos.

precio del dólar

Volatilidad relativa

Sobre las presiones a la baja del dólar frente al sol en el mercado local, Marrero afirmó que fue un comportamiento que se desalineó de lo observado ayer con otras monedas de la región, que se debilitaron ante el billete verde ante el recrudecimiento de las hostilidades entre EE.UU. e Irán, luego de que esto último derribara un helicóptero estadounidense.

“El BCR tampoco quiere volatilidad relativa, que es que cuando el sol se diferencia de las otras monedas, como hoy (ayer)”, expresó.

El estratega estimó que, de no ser por la intervención del BCRP, la divisa hubiera bajado a menos de S/ 3.30, una cifra con la que coinciden otros ejecutivos (ver último subtítulo).

Espacio para baja adicional

La expectativa de que la candidata considerada promercado, Keiko Fujimori, gane las elecciones presidenciales del 2026 genera optimismo en los inversionistas, con base principalmente en los votos que quedan por contar del extranjero, afirmó Marco Contreras, jefe de research de Kallpa SAB.

“Si tuviéramos (en Perú) un escenario muy favorable a la inversión privada, amigable con el inversionista, sin este tipo de riesgos (políticos) el dólar estaría mucho más abajo de S/ 3.30”, indicó el analista.

“Creo que dado que el mercado pareciera estar optimista en torno al resultado electoral, todo apunta a un dólar en S/ 3.30”, expresó otra fuente de las casas de bolsa.

“Probablemente, (en el corto plazo) todavía podría haber espacio para que (el dólar) baje un poco más. Dependiendo obviamente de los resultados (finales de la segunda vuelta)”, añadió Contreras.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.