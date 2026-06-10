Divisa. Cede porque el mercado asigna mayor probabilidad a un triunfo de Keiko Fujimori en los comicios. (Foto: GEC)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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Conforme avanza el conteo electoral, bancos de inversión y locales están perfilando un norte que podría inclinar al mercado cambiario local hacia una dirección imprevista hasta hace una semana, ¿cuál es la proyección?

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