El saldo de bonos soberanos del país en manos de no residentes aumentó en S/ 14,100 millones entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Con ello, la participación de los extranjeros pasó de 40% a 43% durante dicho periodo.

Durante el 2024, también se observó un incremento de S/ 14,100 millones en el saldo, y la proporción subió de 34% a 40%.

Los títulos soberanos de mayor liquidez -como los peruanos- concentran el interés de los inversionistas foráneos, quienes valoran la estabilidad relativa del país frente a otros emisores de la región, dijo Paul Rebolledo, CEO de Tandem Finance.

La participación de los extranjeros pasó de 40% a 43%, según el BCRP. (Foto: iStock)

Entre 2020 y 2022 se registró una caída significativa en la participación extranjera en la tenencia de bonos locales, como consecuencia del ruido político y la incertidumbre institucional, explicó.

Durante ese periodo, la proporción de deuda en manos de inversionistas no residentes descendió a niveles cercanos al 35%. Sin embargo, a medida que este ruido fue disminuyendo y los indicadores de solvencia macroeconómica mostraron una evolución positiva, el apetito por riesgo Perú comenzó a recuperarse, manifestó.

Actualmente, comentó, la participación extranjera ha aumentado, lo que es reflejo de una mayor confianza en el mercado.

Factores

Una de las principales preocupaciones del inversionista extranjero estuvo relacionada con la salida de fondos de las AFP y las ventas de bonos asociadas a este proceso. No obstante, el impacto de estos flujos fue menor al inicialmente previsto.

La banca local cumplió un rol estabilizador, absorbiendo parte de la oferta y contribuyendo a sostener la liquidez del mercado, dijo.

Si bien la salida de fondos tuvo un efecto perceptible, este no generó un deterioro significativo en la negociación de los papeles, lo que reforzó la percepción de comodidad del inversionista con estos títulos.

A ello se suma el efecto cambiario, subrayó. La apreciación del sol frente al dólar ha incrementado el atractivo de los bonos locales, al mejorar el retorno total para los inversionistas extranjeros.

Además, sostuvo que la coyuntura internacional juega a favor. La Reserva Federal ya inició un ciclo de recortes de tasas y se espera que continúe este año, lo que favorece la demanda por activos de mercados emergentes.

Jerome Powell, presidente de la Fed. (Foto: Al Drago/Bloomberg)

Perspectiva

De cara a este 2026, el escenario base apunta a una relativa estabilidad en la proporción de tenencia extranjera, pese a que el factor político seguirá siendo relevante y a que Sura Investments estima rendimientos más moderados, en general, en renta fija para este año.

“Un eventual giro hacia gobiernos con una agenda pro mercado podría amortiguar episodios de volatilidad”, destacó Paul Rebolledo, de Tandem Finance.

En términos relativos, Perú se mantiene bien posicionado frente a la región, con una visión de inversión de mediano plazo, en un contexto donde el riesgo país sigue haciendo más apetecible la inversión en bonos locales, acotó.