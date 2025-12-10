“Se observa mucha innovación en los activos digitales, hay una tendencia de tokenizacion no solo en el segmento retail, sino también en el mercado corporativo”, señaló André Quevedo, gerente general de Grupo Coril SAB.

Así, sostuvo que, pronto se prevé la emisión de bonos y acciones digitales respaldados por blockchain en la plaza local. Esta es una tendencia que viene del mercado estadounidense donde se observa una gran inversión en bienes raíces a través de la tokenización de activos, explicó.

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), este proceso -tokenización- no solo digitaliza los registros de propiedad de los activos, sino que además permite incorporar las reglas para su uso, trasparencia y custodia directamente de los tókenes.

Así, refiere, se genera un abanico de oportunidades para alcanzar mayores niveles de eficiencia, automatización y seguridad en las transacciones financieras.

“Cuando aparece la tecnología blockchain, resuelve la posibilidad de trasladar valor a través de Internet. No hay forma de que un activo se duplique, así funciona bitcoin y ahora se trasladará a la emisión de bonos y acciones”, comentó Javier Salinas, experto en blockchain.

Sin embargo, precisó que si bien la ley peruana del título valor considera que se pueden digitalizar los activos, su valorización se rige a lo que indican los libros.

Es posible tokenizar los activos de una empresa, pero lo que vale son los registros que tiene la casa de bolsa, porque aún no hay una regulación que los incluya, indicó.

Tokenización de activos en la BVL.

Para Salinas, la tokenización ha tomado más relevancia en el país a partir de la implementación de la moneda digital del BCRP, que opera diferente al dinero electrónico pues funciona en zonas rurales sin Internet.

“Los reguladores ya están revisando esta tendencia, el BCRP con el piloto de moneda digital, la SBS observa que se está tokenizando el cambio de moneda mediante stablecoins. Ya lo empezamos a ver de manera no masiva en el país”, comentó.

Asimismo, Salinas enfatizó que la inversión sería más fácil pues contará con disponibilidad 24/7 para la negociación de estos activos tokenizados, y podrá realizar ventas parciales de los títulos.

“Si un bono de S/ 50,000 lo tokenizamos, tendríamos 50,000 tokens. Entonces podría vender solo una parte y quedarme con el resto, algo que no se puede hacer ahora con el valor en libros, se debe vender todo”, manifestó.

Al poder fraccionar el activo hace más sencillo que el poseedor lo venda y más atractivo -menor costo- para el comprador.

¿Qué retos trae la tokenización?

El BCRP advierte que los beneficios de la tokenización no están exentos de retos.

La implementación exitosa de un ecosistema tokenizado requiere una infraestructura digital robusta y extensiva, lineamientos regulatorios, interoperabilidad entre plataformas y altos estándares de ciberseguridad, detalla.

También es necesario que tanto usuarios como proveedores de servicios financieros puedan adoptar estas tecnologías, lo que implica mejoras en la alfabetización digital, cambios técnicos e, incluso, culturales.