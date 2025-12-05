“Claramente, el gran dinamizador de esta performance ha sido la mejora en utilidades (de las empresas) y es algo que los inversionistas han ido cazando, básicamente por la mejora en los precios de los metales y también por una tesis que ha sido bastante común dentro de las economías andinas que es la progresión en el ciclo de crédito y la mejora en los gastos y comisiones para las inversiones financieras”, afirmó el gerente de estrategia de renta variable de Larraín Vial Research, Luis Ramos.

Y si bien el repunte bursátil de este año es manifiesto, consideró que cuando se evalúa la bolsa como un todo, la peruana negocia hoy “a los descuentos más altos frente a sus pares latinoamericanos”.

El descuento al que cotizan las acciones de la plaza local es de alrededor del 23% respecto de su promedio histórico, y es mayor aún ante, por ejemplo, el índice neoyorquino Standard Poor’s 500, mercados desarrollados y emergentes, sostuvo.

Frente a estos, los descuentos superan el 30%, por lo que “estamos frente a una bolsa (de Lima) que está barata”, dijo en el seminario BVL Market Watch - Perspectivas y Estrategias 2026.

Mayor descuento

Ramos hizo una digresión: hay un mayor descuento en acciones de empresas con menor liquidez y atienden a la demanda interna que en las mineras (de mayor liquidez).

“Las compañías que son de demanda interna y que son más ilíquidas, en muchos de los casos son buenos negocios y su capacidad de creación de valor ha sido comprobada en los últimos tiempos”, aseveró.

“Hoy día, si uno mapea las compañías del Índice Selectivo, encuentra, diría, que alrededor del 90% de compañías de la muestra de demanda interna y con menor liquidez son capaces de superar los costos de capital de sus respectivas referencias”, agregó.

En una situación de holgura de valorización, estimó que esas empresas serán capaces de capturar un mejor pricing (fijación de precios de acciones).

Plaza rentable

El Índice General de la BVL asciende 53%, en dólares, en lo que va del año, lo que ubica a la plaza limeña como la séptima más rentable del mundo, según el gerente de estrategia de inversiones de Scotiabank Perú.

El mayor consumo, la disposición de la CTS y los retiros de fondos de AFP permitirán destinar excedentes a rentabilizar inversiones bursátiles, resaltó.

Marco Contreras, head de research de Kallpa SAB, comentó que el 2025 ha sido un año extraordinario para la bolsa local, impulsada por los elevados precios de los metales y un aumento sólido en las utilidades de las empresas.

2026

Pese a ello, aún hay espacio de crecimiento en el 2026 pues si bien hay valores caros, otros están baratos y cotizan con descuentos atractivos, por lo que representan buenas oportunidades.

“Esperamos un crecimiento de 9% o 10% en las utilidades en el 2026, sobre todo de compañías de minería y demanda interna, desempeño que sería muy bueno luego de un aumento de casi 20% de utilidades que esperamos en este año”, estimó.

Argumentó que esta expansión se sostendría en los elevados precios de los metales, oro y cobre, y un crecimiento económico proyectado de 3% en el próximo año.

“Y el 2026 también esperamos que sea un buen año para la bolsa local; debería crecer 10%, cerca del incremento de utilidades que esperamos para las empresas”, acotó.

Enfoque

En tanto, Miguel Leiva, vicepresidente de research de Credicorp Capital SAB, mencionó el enfoque ante la mayor volatilidad que traerá el periodo electoral.

“Nuestra estrategia se concentra en priorizar acciones con alto potencial de dividendos, una variable que tiene mayor visibilidad especialmente en entornos inciertos. Las acciones favoritas por retorno potencial de dividendos son Cementos Pacasmayo, Ferreycorp y Minsur”, expresó.

Sin embargo, la ganancia potencial de los activos (por apreciación) está más expuesta a incertidumbre que los dividendos y dependerá, en parte, del entorno político local y global, acotó.

Metodología de inversión

Para César Huiman, senior analyst equity research de Renta4 SAB, en un año electoral como el 2026 se requerirá una metodología clara de inversión para separar la oportunidad del ruido.

“Es un marco que nos obliga a mantener disciplina en tres dimensiones: crecimiento, retorno esperado y valorización”, precisó.

Además, coincidió con sus pares en que el mercado doméstico mantiene uno de los descuentos más amplios de la región y exhibe uno de los crecimientos de utilidades más atractivos que supera a los observados en Chile, México, Brasil y Colombia.

