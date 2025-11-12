En lo que va del 2025 (al cierre del 10 de noviembre), la Bolsa de Valores Lima (BVL) acumula una ganancia de 32.8%. (Foto: Andina)
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) acumula un rendimiento de más de 30% en el año. Credicorp Capital Bolsa espera que se repita una ganancia de más de dos dígitos en el 2026, pero, ¿de la misma magnitud?

