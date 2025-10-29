Recientemente, el Ministerio de Energía y Minas autorizó el inicio de actividades de exploración del proyecto Tía María. (Foto: Andina)

Zulema Ramirez Huancayo


Southern Copper Corporation dio a conocer, a través de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la distribución de un dividendo trimestral por un monto total de US$ 730,972,647.

