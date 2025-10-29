La compañía contempla la distribución de un dividendo trimestral en efectivo de US$ 0.90 por acción y un dividendo en acciones de 0.0085 acciones comunes por cada activo de ese tipo.

“El total de acciones que la empresa tiene emitidas es de 884,596,086, de las cuales 72,404,256 se encuentran en tesorería, por lo que el total de acciones con derecho al dividendo anunciado es de 812,191,830”, menciona el Hecho de Importancia publicado por la minera.

LEA TAMBIÉN Rentabilidad por dividendos repunta: las 5 empresas que más pagan en Perú

La empresa, al igual que otras productoras cupríferas, ha sido muy beneficiada por el buen desempeño de los commodities en los últimos años, perspectiva que se sostiene para el 2026, sostuvo César Huiman, analista senior en Renta 4 SAB.

Además, la luz verde obtenida recientemente para retomar el proyecto de Tía María mejora aún más el panorama para sus operaciones y, por ende, su acción, comentó.

Recientemente, el Ministerio de Energía y Minas autorizó el inicio de actividades de exploración del proyecto Tía María.

Esta decisión fue tomada con gran optimismo por la firma minera, que confirmó un fuerte desembolso del capex total que requiere esta iniciativa.

Refirió que algunas compañías suelen repartir montos extraordinarios en dividendos cuando están cerca de periodos electorales. “Este podría ser uno de esos casos”, acotó.

Southern Copper Corporation es una compañía listada en las bolsas de valores de Nueva York y Lima, cuya propiedad le pertenece en un 88.9% a Grupo México y el 11.1% restante lo mantiene la comunidad de inversionistas.