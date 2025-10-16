Tras muchos años, Tía María ya es un proyecto que se concreta y tiene fechas definidas.(Fuente: Andina)
Omar Mariluz Laguna
El último lunes, el gobierno de transición de José Jerí tomó juramento a su nuevo gabinete ministerial, tras la turbulencia política por la vacancia de Dina Boluarte. Y en menos de 48 horas, uno de las carteras clave hizo un anuncio, que daba una señal positiva a la inversión privada. Desde el Ministerio de Energía y Minas se autorizó el inicio de actividades de exploración del proyecto Tía María, luz verde que, en palabras de Raúl Jacobs, vicepresidente de Finanzas y CFO de Southern Perú Copper Corporation, era lo que faltaba para iniciar los trabajos de apertura de la mina y ejecutar un fuerte desembolso del capex total que demanda la iniciativa cuprífera. En entrevista con Gestión, el ejecutivo revela más detalles al respecto y su mirada en medio de un contexto preelectoral

