El último reporte de Southern Copper reveló que, al 31 de marzo de 2025, en Michiquillay se han perforado 145,928 metros, acercándose a la meta programada de 148,000 metros, y se han recolectado cerca de 48,000 muestras para análisis geoquímicos. Paralelamente, ya se han iniciado estudios geo-metalúrgicos, hidrológicos e hidrogeológicos, fundamentales para el desarrollo técnico del proyecto.

La minera también informó que el avance general de la exploración llegó al 39% al cierre del primer trimestre. Con una inversión estimada de US$ 2,500 millones, Michiquillay proyecta producir 225,000 toneladas de cobre anuales, además de subproductos como molibdeno, oro y plata.

El yacimiento iniciaría operaciones en 2032, con una vida útil inicial superior a los 25 años.

Los Chancas sigue pese a minería ilegal

En paralelo, Southern Copper mantiene su compromiso con el desarrollo del proyecto Los Chancas, cuya entrada en operación está prevista para 2031, con una inversión estimada de US$ 2,600 millones. Según su último reporte, pese al ataque perpetrado por mineros ilegales entre el 12 y 14 de marzo, que resultó en la quema de campamentos y daños a equipos e instalaciones, la empresa mantiene su intención de avanzar en los estudios de viabilidad ambiental y social.

Como parte de este compromiso, en febrero, la compañía concretó la adquisición de 3,125 hectáreas de terreno superficial pertenecientes a la comunidad de Tiaparo. Asimismo, viene coordinando con las autoridades el desalojo de los 75 mineros ilegales que actualmente ocupan su propiedad, con el objetivo de retomar con normalidad el desarrollo del proyecto.

¿Cuál es el avance en el proyecto de cobre Tía María?

Sobre el emblemático proyecto Tía María, Southern Copper detalló que, al 31 de marzo, se han generado 628 empleos, de los cuales 503 han sido ocupados por trabajadores locales. Durante la fase de construcción, se prevé la creación de 3,500 puestos de trabajo, con miras a iniciar operaciones en 2027.

Tía María, cuya inversión asciende a US$ 1,802 millones, proyecta generar US$ 18,200 millones en exportaciones y contribuir con US$ 3,800 millones en impuestos y regalías durante sus primeros 20 años de operación. Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que empleará tecnología de extracción por solvente y electrodeposición (ESDE) de última generación, lo que permitirá producir 120,000 toneladas de cátodos de al año bajo los más altos estándares ambientales internacionales.

En la fase inicial de construcción, el avance en puntos de acceso y plataformas se encuentra en 61%. “Avanzaremos en estos esfuerzos junto al trabajo de instalar un campamento temporal; comprometidos en movimiento de tierras, y actividades de apertura de minas. A la fecha, hemos instalado 59 kilómetros de cerco vivo para delimitar la propiedad", detalló la empresa.