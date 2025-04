La Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), emitió 151 informes técnicos favorables para proyectos de inversión a nivel nacional. Estas aprobaciones, ejecutadas al primer trimestre, representan una inyección superior a US$ 3,429 millones en diversos sectores.

El sector minero lidera la lista con 17 proyectos aprobados, por un monto total de US$ 1,124 millones. Le sigue el rubro de hidrocarburos, con 14 proyectos valorizados en US$ 618 millones. Por su parte, el sector hidroeléctrico aportó nueve proyectos que suman US$ 467 millones.

A estos se suman sectores como agricultura, saneamiento y transportes, que juntos superan los US$ 1,190 millones en proyectos respaldados por informes técnicos de la ANA. También se registraron iniciativas en pesca, turismo, salud y educación, por un monto conjunto superior a los US$ 34 millones.

Solo en marzo, la ANA emitió 136 informes técnicos, de los cuales 49 recibieron opinión favorable, respaldando inversiones que superan los US$ 1,607 millones. La institución proyectó que este ritmo de aprobaciones se mantendrá durante el resto del año, con un impacto positivo en la dinamización de la economía y la mejora de la competitividad empresarial.

