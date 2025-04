El TAS aterriza en Perú: ¿qué beneficios trae y sumará a “profesionalizar” el fútbol?

Ante este contexto, y otros motivos adicionales, el Perú ha concretado, incluso, una mayor “cercanía” con este rubro del derecho. Por primera vez en América Latina , se instalará un Centro Alternativo de Audiencias del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en Lima, producto de una firma de un convenio con la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú).

“Este centro alternativo puede llevar a cabo audiencias, aprovechando la logística, infraestructura y personal con el que cuenta AmCham Perú. Anteriormente, se ha realizado lo propio en Asia y África. Para América Latina sí es el primer centro alternativo del TAS”, comentó Nicolás Rosero, asociado senior del Estudio Echecopar, en diálogo con Gestión.

El estudio fue uno de los patrocinadores en la firma de este convenio el último 10 de abril, que contó con altos representantes del TAS.

Uno de los factores que motivó la instalación en el país es que, a decir de Rosero, se tiene un historial consolidado de la práctica arbitral, por la ejecución favorable de procesos y con profesionales en la materia destacados. De hecho, precisa que ya venían realizando algunas audiencias en el país, pero ahora se oficializó.

“La industria deportiva tiene una diversidad de tipo de controversias. Ahora, con el centro no solo se abordarán los casos de Perú, sino de toda América Latina”, señaló el abogado. Agregó, a modo de recordatorio, que se resolverán casos de futbolistas, clubes de fútbol, de cualquier federación y deportistas de diferentes disciplinas.

Rosero indicó que la instalación de este centro del TAS en Perú no es una noticia menor. Destacó que la industria deportiva, a nivel mundial, genera alrededor de US$ 600,000 millones, mientras, en el país, ascendería a los US$ 700 millones.

“Esto demuestra que es un rubro con movimientos importantes de capitales. Con este centro del TAS, Lima será un hub en el derecho deportivo. El Perú se vuelve un escenario grande”, comentó.

¿Qué gana el Perú con este centro del TAS?

El primer beneficio para el Perú con este centro del TAS es la transferencia y recepción de conocimientos en arbitraje deportivo, lo que elevará el nivel de especialidad del mercado peruano, ante un rubro que viene expandiéndose en paralelo al desarrollo de la industria.

“No solo significa que venga el TAS, sino que se genera bastante conocimiento”, apuntó. Añadió que las ventajas son “múltiples”.

AmCham Perú firmó un convenio con el TAS para traer un centro a Lima, Perú.

Rosero recordó que el TAS, y naturalmente las interpretaciones en sus resoluciones, están ligadas a la realidad europea por su protagonismo en dicho escenario. Pero, con su presencia en el Perú se “compaginará” con un panorama más de América Latina. “Ahora, tendremos más árbitros deportivos que estén familiarizados con la realidad local, del vecindario”, indicó.

Esto también se evidenciará desde el hecho que, por el lenguaje, se podrá tener una mejor interpretación y análisis de los hechos, por ejemplo. Al respecto, Rosero mencionó que, recién desde el 2021, las audiencias del TAS consideraron al español como idioma. Anteriormente, eran solo en inglés y francés.

“Con el TAS en Suiza, los procesos contemplaban que se contraten abogados familiarizados con ese contexto porque los casos se llevaban allá”, sostuvo.

LEA TAMBIÉN: Advierten que intervención del Minjus en arbitrajes amenaza seguridad jurídica

Además, el centro del TAS en Perú incidirá positivamente con una menor demanda de tiempo por temas logísticos. “El tiempo es un tema que influye. Hacer una audiencia implica una fuerte logística, movilización de personal, ajustar horarios y calendarios. Con más árbitros, las fechas serán más acotadas. Ahora, la ventaja será la inmediatez”, precisó.

Estos factores enumerados, por defecto, tienen un impacto en los costos alrededor de estos trámites, generando reducciones. Así, Rosero sumó que se generarán ahorros económicos a nivel de la región.

¿Impacto directo en el fútbol?

La instalación en Perú de un Centro Alternativo de Audiencias del TAS también tendrá un impacto positivo sobre el fútbol peruano y su “profesionalización”.

Para Rosero, el hecho per se de ser un hub de derecho deportivo elevará el interés y los conocimientos en el sector, con lo que se esperaría que se reduzcan los escenarios de irregularidades y continúe “profesionalizándose” la industria.

“Que tengas una entidad así, en el Perú, va a generar interés y curiosidad por aprender cuáles son las buenas prácticas profesionales, a nivel legal e institucional. Elevando la formación en el derecho deportivo e impulsando su formación, es más probable que las federaciones y los clubes puedan evitar situaciones de irregularidades. El impacto es positivo porque se profesionaliza el derecho deportivo, con una industria seria, con un alto conocimiento en la materia y más”, subrayó.