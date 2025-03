Para aterrizar el proyecto, vale la pena mencionar que la concesión se extiende por Lambayeque, La Libertad, Áncash y Cajamarca; se registran más de 290,000 conexiones; y se alcanzan -hasta ahora- inversiones por US$ 340 millones. La tarifa con la que inició la concesión, según el contrato, es de US$ 12 por millón de BTU (MMBTU). Sin embargo, el 4 de noviembre del año pasado -como parte del proceso regulatorio tarifario- Osinergmin prepublicó una tarifa de solo US$ 6.2/MMBTU.

Según los archivos revisados por este diario, Promigas presentó documentos al regulador sustentando que la tarifa prepublicada no reconocía costos reales y eficientes de la inversión, entre otros detalles. Es así que el 27 de diciembre del año pasado, Osinergmin hace un ajuste, pero aún lejos de los US$ 12/MMBTU: se plantea US$ 8.16/MMBTU.

Ya la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) había explicado hace unos días que en las fijaciones tarifarias (del gas natural) no se estaban reconociendo las inversiones de los concesionarios, lo que podría frenar la masificación de ese combustible, y por consiguiente el acceso a una energía más asequible para las familias.

La fecha clave para Promigas

Gestión se intentó comunicar con la empresa para conocer más datos de este proceso, la que solo respondió: “Aún estamos en la etapa administrativa y estamos atentos a que Osinergmin se pronuncie sobre el recurso de reconsideración presentado. Recién, en ese momento, podremos emitir una opinión”.

Sin embargo, las fuentes del sector hidrocarburos comentaron a este diario que mañana miércoles 5 de marzo será el “día D” para Promigas, pues técnicamente es el último día para que Osinergmin dé una respuesta tras el recurso de reconsideración planteado, abriendo caminos para la concesión.

De no ser favorable al pedido de la empresa, se conoció que no solo se evaluaría la posibilidad de devolver la concesión, sino que se podría tomar en cuenta ir a un arbitraje contra el Estado peruano , esto porque -comentaron las voces consultadas- “la tarifa que plantea el regulador hace inviable la concesión en el norte del país, no permitiría que se cumpla el contrato y normativas en cuanto a temas de calidad y seguridad, y no garantiza se brinde el servicio”.

Las diferencias entre Osinergmin y Promigas

¿Por qué el regulador planteó una tarifa alejada de la que se consideraba inicialmente? Eso, explican las fuentes, responde a que mientras Osinergmin considera, por ejemplo, 25 cisternas GNL para transporte virtual del gas en la concesión del norte, la empresa habría argumentado que cuenta con 70 cisternas. Incluso, mientras el primero refiere que la vida útil de estos vehículos es de 20 años, el segundo argumenta que es solo 10 años.

Además, el regulador se apoya en que habrá una mayor demanda de gas natural en el norte, sobre la base de siete nuevos contratos con el sector pesca. Pero, según lo que conoció este diario es que dichos contratos no están cerrados. Pero, incluso, si se pusieran en vigor, tomaría al menos 28 meses que se materialicen.

Tal fueron las diferencias que ya en enero último, Promigas había solicitado ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) la suspensión de las obligaciones del contrato de concesión por “imposibilidad física, técnica y financiera para cumplir obligaciones contractuales”.

