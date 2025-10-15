La fase inicial del programa contempla nueve perforaciones que totalizarán 1,200 metros, aunque el plan podría ampliarse hasta 3,000 metros. (Foto referencial: Resemin)
La fase inicial del programa contempla nueve perforaciones que totalizarán 1,200 metros, aunque el plan podría ampliarse hasta 3,000 metros. (Foto referencial: Resemin)
Alejandro Milla
La canadiense , ubicado en Arequipa. La compañía, en alianza con su socio japonés Nittetsu Mining Co., movilizó el equipo de perforación al sitio con el objetivo de descubrir nuevos depósitos de cobre y plata en zonas aún no exploradas, así como extender la mineralización conocida en sectores previamente perforados. El inicio de los trabajos está previsto para la primera semana de noviembre de 2025.

De acuerdo con la minera, las zonas Mirador, Piloto, Maqui y Sombrero Blanco serán las principales áreas de perforación. En ellas, los estudios geoquímicos recientes reportaron valores sobresalientes de , con resultados de hasta 4.3% de cobre y 25.5 ppm de plata en Maqui, y 2.3% de cobre y 21.13 ppm de plata en Piloto. Los trabajos también buscarán ampliar la mineralización en los sectores Adriana, Lourdes y Katty (Enjambre), donde campañas anteriores confirmaron la presencia de mineralización de alta ley en las rocas volcánicas de la Formación Chocolate.

“Los Chapitos ha sido reconocido por el Ministerio de Energía y Minas como . Además, grandes compañías como Rio Tinto ya han adquirido concesiones colindantes, lo que valida el potencial geológico del distrito”, destacó Jay Chmelauskas, CEO de Camino Minerals.

Detalles de los trabajos previstos

La fase inicial del programa contempla , aunque el plan podría ampliarse hasta 3,000 metros con el próximo tramo de inversión de US$1.5 millones por parte de Nittetsu, previsto para diciembre. Según Orlando Pariona, geólogo principal de la compañía, la campaña se sustenta en un intenso trabajo de campo realizado durante 2025, que incluyó mapeo geológico, muestreo de suelos y rocas, y trincheras mecanizadas a lo largo de las tendencias estructurales Diva y La Estancia.

El proyecto Los Chapitos cuenta con una ubicación estratégica que ofrece acceso vial, disponibilidad de infraestructura y cercanía a la costa del Pacífico, factores que facilitarían su futura etapa de desarrollo. El programa de perforación, precisó la compañía, busca confirmar la continuidad en profundidad de los cuerpos mineralizados identificados en superficie y validar los altos valores de cobre y plata observados en los muestreos previos.

Camino Minerals precisó que el objetivo de perforación es aún conceptual, ya que el proyecto no cuenta con suficiente información para definir un recurso mineral conforme a los estándares internacionales. Sin embargo, los resultados obtenidos desde 2017 respaldan la presencia de un sistema mineralizado de cobre de alta ley, lo que convierte a Los Chapitos en una de las iniciativas de exploración más avanzadas del sur peruano.

Además del avance en Perú, la compañía también el proyecto Puquios en Chile, actualmente en etapa “construction-ready”, mientras consolida su portafolio de proyectos de cobre en Sudamérica.

