Un nuevo plan de desvío vehicular se ejecuta desde este domingo 14 de junio en un tramo de la avenida Elmer Faucett por las obras del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, con el objetivo de construir el pozo de ventilación PV4-7.

La restricción, aprobada por la Municipalidad del Callao, se ubica entre las avenidas Argentina y 28 de Julio, afectando parcialmente el sentido sur-norte, mientras que se habilita el sentido norte-sur para circulación en ambos sentidos, debido a que el pozo PV4-7 es una estructura subterránea esencial para la operación segura del sistema de transporte masivo.

La empresa concesionaria del proyecto exhortó a los conductores y usuarios a tomar precauciones al desplazarse por el Callao. En tanto, las autoridades recomiendan prever demoras y considerar tiempos adicionales de viaje mientras duren las obras.

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El ramal de la Línea 4 es un proyecto ferroviario subterráneo que conectará el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, facilitando el traslado rápido entre el Callao y diversos distritos de la capital.

Las estaciones previstas para este ramal son Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca, Morales Duárez y Carmen de la Legua. Será una red diseñada para reducir tiempos de viaje mediante un sistema que mejorará el flujo de pasajeros y carga hacia el principal aeropuerto del país.

Las obras del pozo de ventilación PV4-7 forman parte de los componentes de ingeniería necesarios para modernizar el transporte urbano, dentro del proyecto del Metro de Lima y Callao, el cual se ejecuta bajo supervisión técnica de las autoridades estatales y municipales competentes.