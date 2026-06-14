Metro de Lima y Callao: Inicia plan de desvío vehicular en la avenida Faucett por obras de la Línea 4. Foto: Andina
Metro de Lima y Callao: Inicia plan de desvío vehicular en la avenida Faucett por obras de la Línea 4. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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, con el objetivo de construir el pozo de ventilación PV4-7.

La restricción, aprobada por la Municipalidad del Callao, se ubica entre las avenidas Argentina y 28 de Julio, afectando parcialmente el sentido sur-norte, mientras que se habilita el sentido norte-sur para circulación en ambos sentidos, debido a que el pozo PV4-7 es una estructura subterránea esencial para la operación segura del sistema de transporte masivo.

En tanto, las autoridades recomiendan prever demoras y considerar tiempos adicionales de viaje mientras duren las obras.

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El ramal de la Línea 4 es un proyecto ferroviario subterráneo que conectará el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, facilitando el traslado rápido entre el Callao y diversos distritos de la capital.

Las estaciones previstas para este ramal son Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca, Morales Duárez y Carmen de la Legua.

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Las obras del pozo de ventilación PV4-7 forman parte de los componentes de ingeniería necesarios para modernizar el transporte urbano,

Plan de desvíos. Foto: Andina
Plan de desvíos. Foto: Andina

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