El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que renovó hasta el año 2031 el permiso de operación de la empresa concesionaria Tren Urbano de Lima, responsable de la Línea 1 del Metro de Lima, que va de Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho.

Según el sector, la renovación se dio con la finalidad de garantizar la continuidad de ese servicio, y para poder fortalecer la planificación opeativa e iniciar un nuevo ciclo de inversiones para atender la demanda de pasajeros.

El anuncio lo realizó el ministro de Transportes, Aldo Prieto Barrera, quien refirió que la modernización de la Línea 1 contempla un plan de inversiones por US$3,887 millones, destinadas a incrementar la capacidad de transporte, optimizar la infraestructura ferroviaria y mejorar la experiencia de viaje.

¿Qué comprende el plan?

El plan incluye contar con una flota de más de 90 trenes, la remodelación integral de las 26 estaciones, la construcción de una estación de intercambio en 28 de Julio para la conexión con la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, y la ampliación de cocheras y talleres en Villa El Salvador y Bayóvar.

También se implementará un sistema de control de trenes, que permitirá reducir progresivamente el intervalo de paso hasta 1.5 minutos.

Línea 1 del Metro de Lima: MTC señala que nuevo plan de inversiones le permitirá atender mayor número de viajes por día

Esta mejora -según el MTC- incrementará significativamente la capacidad operativa de la Línea 1, que podrá movilizar hasta 1.2 millones de pasajeros al día.

“Las nuevas inversiones permitirán reducir los tiempos de espera, incrementar la frecuencia de los trenes y ofrecer viajes más cómodos y seguros para los usuarios”, aseveró el titular del sector.

“Estamos hablando de un sistema que podrá movilizar hasta 48 mil pasajeros por hora por sentido, mejorando significativamente la calidad del transporte público en Lima y Callao”, añadió la autoridad.

Más viajes

En paralelo, el titular del MTC también señaló que se aumentará la frecuencia de trenes de la Línea 1.

Se trata de 167 viajes adicionales a la semana, a través de la reducción del tiempo de espera de trenes en horas valle, permitiendo atender a más de 30 mil usuarios adicionales diarios.

Con esta ampliación, el número de viajes de lunes a viernes pasará de 495 a 520; los sábados de 470 a 496 viajes; y los domingos de 254 a 270.

Actualmente, la Línea 1 conecta 11 distritos de Lima Metropolitana y constituye uno de los principales ejes de transporte masivo de la capital. En sus 15 años de operación ha movilizado más de 1,600 millones de pasajeros.