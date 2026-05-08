La tuneladora Micaela, que excava el túnel del Ramal de la Línea 4 del primer metro subterráneo del país, llegó a la Estación E4-06 - Quilca, consolidando el avance sostenido de esta importante obra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Con un promedio de 16 metros de avance diario, la tuneladora ha construido más de 5 km del túnel desde el inicio de sus trabajos, atravesando las estaciones Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto, El Olivar hasta su llegada a la Estación Quilca.

Cabe recordar que el Ramal de la Línea 4 contempla un total de ocho estaciones ubicadas a lo largo de la avenida Elmer Faucett en el Callao.

Para culminar su trayecto, a la tuneladora, le restará excavar 2,4 kilómetros adicionales. En este tramo final, pasará por la Estación Moralez Duárez hasta llegar a su destino en la Estación Carmen de la Legua, donde finalizará la construcción del túnel, y se interconectará con la Línea 2.

Actualmente, la Línea 4 registra un avance físico de obra de más del 80%, lo que evidencia el progreso sostenido del proyecto.

La Línea 2 y el ramal de la Línea 4 constituyen el primer metro subterráneo del Perú y, en conjunto, tendrán una extensión de 35 kilómetros y 35 estaciones: 27 correspondientes a la Línea 2 y 8 al ramal de la Línea 4. Ambas infraestructuras transformarán la movilidad urbana para millones de ciudadanos.