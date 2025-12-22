La tuneladora Delia llegará hoy lunes 22 de diciembre a la estación Universidad San Marcos de la Línea 2 del Metro de Lima, adelantó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, quien destacó la importancia de este avance para el proyecto ferroviario subterráneo entre Ate y Callao.

En diálogo con Andina, el titular del MTC subrayó que se trata de un hecho significativo, ya que es la primera universidad del país en contar con una estación de línea de metro, lo que facilitará el acceso de miles de estudiantes, docentes y trabajadores.

“Que la tuneladora llegue a San Marcos significa también que solo restan tres estaciones más para culminar todo el trazo de la Línea 2”, señaló Prieto. Precisó además que, una vez finalizado el recorrido completo de la tuneladora, la implementación de las estaciones se realizará de manera progresiva, conforme a los cronogramas técnicos establecidos.

La Línea 2 del Metro de Lima recorrerá aproximadamente 27 kilómetros de forma subterránea y unirá Ate con el Callao, convirtiéndose en el primer metro completamente subterráneo del país. El trazado atravesará diversos distritos de Lima Metropolitana y el primer puerto, beneficiando a millones de usuarios.

Según las proyecciones del MTC, el tiempo de viaje entre Ate y el Callao se reducirá a unos 45 minutos, frente a las más de dos horas que puede tomar actualmente en transporte convencional, lo que representará un impacto significativo en la movilidad urbana y la calidad de vida de los ciudadanos.

Actualmente, la etapa 1A de la Línea 2 opera en marcha blanca desde diciembre del 2023, cubriendo cinco estaciones entre Evitamiento y Mercado Santa Anita. En una reciente encuesta de satisfacción, se reveló que el 97% de usuarios lo considera una opción de transporte rápida y segura.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que la tuneladora llegará hoy a las 7:45 de la mañana a la Estación San Marcos.

Ampliación de capacidad de línea 1

De otro lado, el titular del MTC destacó que la Línea 1 del Metro de Lima se ha consolidado en los últimos años como una solución clave para el transporte urbano, al reducir de manera significativa los tiempos de viaje en el eje San Juan de Lurigancho–Villa El Salvador y ofrecer mayores niveles de seguridad a los usuarios.

Señaló que se trata de un proyecto que ha alcanzado un grado de madurez operativa, por lo que ya no es posible disminuir más los intervalos entre trenes sin una intervención mayor en su infraestructura y sistema. “Es bueno pensar en potenciarlo”, dijo.

En ese contexto, el titular del sector recordó que la concesionaria ha presentado una propuesta orientada a ampliar la capacidad de la Línea 1, la cual contempla reducir la frecuencia de los viajes a 1.5 minutos, un estándar similar al previsto para la Línea 2 del Metro. Esta mejora permitiría atender la creciente demanda del servicio y optimizar el flujo de pasajeros en las horas de mayor congestión.

Asimismo, explicó que la modernización de la Línea 1 tiene como objetivo avanzar hacia la integración con la Línea 2, lo que hará posible conectar de manera directa Ate con el Callao, así como Villa El Salvador con San Juan de Lurigancho. De concretarse este esquema, se conformaría una red con cuatro grandes destinos interconectados, brindando a los ciudadanos un servicio de transporte masivo de mayor calidad y eficiencia, remarcó el ministro.