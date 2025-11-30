El próximo sábado 6 de diciembre se suspenderá por completo el servicio comercial en todas las estaciones de la Etapa 1A de la Línea 2 del Metro de Lima, debido a trabajos de mantenimiento general programados para esa fecha, informó la empresa concesionaria de este medio de transporte ferroviario.

Según el comunicado oficial, las estaciones permanecerán cerradas durante todo el horario habitual de operación, que va de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. La atención al público se restablecerá con normalidad el domingo 7 de diciembre, en el mismo horario.

La concesionaria agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró su compromiso con la seguridad y la calidad del servicio, señalando además que continuará informando cualquier actualización a través de sus canales oficiales.

Desde su puesta en marcha en diciembre de 2023, aproximadamente, 50,000 personas viajan a diario por los 5 kilómetros que conforman la Etapa 1A, en el primer tren subterráneo del Perú.

Esta primera etapa de la Línea 2 del Metro une los distritos de Ate y Santa Anita a través de las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita.