Desde su puesta en marcha en diciembre de 2023, aproximadamente, 50,000 personas viajan a diario. (Foto: Andina)
Desde su puesta en marcha en diciembre de 2023, aproximadamente, 50,000 personas viajan a diario. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El próximo sábado 6 de diciembre se suspenderá por completo el servicio comercial en todas las estaciones de debido a trabajos de mantenimiento general programados para esa fecha, informó la empresa concesionaria de este medio de transporte ferroviario.

Según el comunicado oficial, las estaciones permanecerán cerradas durante todo el horario habitual de operación, que va de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. La atención al público se restablecerá con normalidad el domingo 7 de diciembre, en el mismo horario.

La concesionaria agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró su compromiso con la seguridad y la calidad del servicio, señalando además que continuará informando cualquier actualización a través de sus canales oficiales.

LEATAMBIÉN: Metro de Lima presentó las etapas de la ampliación de capacidad de la Línea 1: los detalles

Desde su puesta en marcha en diciembre de 2023, aproximadamente, 50,000 personas viajan a diario por los 5 kilómetros que conforman la Etapa 1A, en el primer tren subterráneo del Perú.

Esta primera etapa de la Línea 2 del Metro une los distritos de Ate y Santa Anita a través de las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita.

LEA TAMBIÉN:ATU: más de 1,000 vehículos informales operan impunemente en la av. Javier Prado
Desde su puesta en marcha en diciembre de 2023, aproximadamente, 50,000 personas viajan a diario. Foto: MTC
Desde su puesta en marcha en diciembre de 2023, aproximadamente, 50,000 personas viajan a diario. Foto: MTC

TE PUEDE INTERESAR

ATU: más de 1,000 vehículos informales operan impunemente en la av. Javier Prado
ATU: viaja en el corredor Rojo y recupera la mitad de tu pasaje, ¿cómo funciona?
ATU implementa recarga virtual de tarjetas a través de Plin para los corredores complementarios

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.