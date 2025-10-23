¿Sabías que, si viajas en el corredor Rojo, puedes obtener la devolución del 50% de tu pasaje? La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y comunicaciones (MTC) informa sobre este nuevo beneficio para los usuarios de los servicios 201, 204, 206 y 209.

Esta tarifa promocional aplica para los usuarios de las rutas 201, 206 y 209 que aborden un bus en cualquiera de los paraderos del corredor Rojo en el Callao o San Miguel, y que desciendan en el paradero Gregorio Escobedo, ubicado en el cruce de las avenidas Faustino Sánchez Carrión y Gregorio Escobedo, en Jesús María.

De igual modo, para quienes suban a un bus de la ruta 204 en San Miguel y bajen de la unidad en el paradero Brasil, ubicado en la intersección de las avenidas Brasil y Javier Prado, en Magdalena del Mar.

LEA TAMBIÉN: ATU recuerda quiénes tienen pase libre en los vehículos de transporte público

En ambos paraderos autorizados, se contará con personal de la empresa concesionaria del corredor Rojo que realizará la devolución del 50% de la tarifa recargándola a la tarjeta del usuario. Es decir, con este beneficio pagarán solo S/1.20 o S/0.60 en el caso de los escolares, universitarios y estudiantes de institutos.

Dicha tarifa promocional funciona de lunes a domingo de 6 a. m. a 8 p. m., beneficiando a más de 1,800 usuarios que, habitualmente, descienden en los paraderos antes mencionados.

Es importante precisar que este beneficio aplica solo en el sentido oeste-este, es decir del Callao o San Miguel hacia Ate o La Molina, y siempre que el usuario utilice su tarjeta del Metropolitano o Lima Pass.