Corredor rojo. (Foto: ATU)
Corredor rojo. (Foto: ATU)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

¿Sabías que, si viajas en el corredor Rojo, puedes obtener la devolución del 50% de tu pasaje? La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y comunicaciones (MTC)

Esta tarifa promocional aplica para los usuarios de las rutas 201, 206 y 209 que aborden un bus en cualquiera de los paraderos del corredor Rojo en el Callao o San Miguel, y que desciendan en el paradero Gregorio Escobedo, ubicado en el cruce de las avenidas Faustino Sánchez Carrión y Gregorio Escobedo, en Jesús María.

De igual modo,

LEA TAMBIÉN: ATU recuerda quiénes tienen pase libre en los vehículos de transporte público

En ambos paraderos autorizados, se contará con personal de la empresa concesionaria del corredor Rojo que realizará la devolución del 50% de la tarifa recargándola a la tarjeta del usuario. Es decir, con este beneficio pagarán solo S/1.20 o S/0.60 en el caso de los escolares, universitarios y estudiantes de institutos.

Dicha tarifa promocional funciona de lunes a domingo de 6 a. m. a 8 p. m., beneficiando a más de 1,800 usuarios que, habitualmente, descienden en los paraderos antes mencionados.

Es importante precisar que este beneficio aplica solo en el sentido oeste-este, es decir del Callao o San Miguel hacia Ate o La Molina, y siempre que el usuario utilice su tarjeta del Metropolitano o Lima Pass.

TE PUEDE INTERESAR

ATU implementa recarga virtual de tarjetas a través de Plin para los corredores complementarios
ATU recuerda quiénes tienen pase libre en los vehículos de transporte público
ATU: se reabrió un nuevo tramo de la avenida Nicolás Ayllón entre 28 de Julio y la calle Tristán

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.