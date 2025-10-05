La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha determinado la ampliación del horario del Corredor Azul hasta la medianoche.

El objetivo, según argumenta, es atender la necesidad de viaje de las personas que trabajan o estudian hasta tarde y reducir el uso del transporte público no autorizado.

Las rutas en operación

La nueva medida en el circuito de transporte iniciará desde el 6 de octubre. En ese sentido, las rutas 301 y 305 amplían su horario de atención de acuerdo con el siguiente detalle:

Ruta 301: funcionará de lunes a sábado, de 5:00 a.m. a 12:00 a.m., y los domingos hasta las 11:00 p.m.

funcionará de lunes a sábado, de 5:00 a.m. a 12:00 a.m., y los domingos hasta las 11:00 p.m. Ruta 305: operará los miércoles, jueves y viernes, de 5:00 a.m. a 12:00 a.m., y de sábado a martes, de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

Ambas rutas movilizan diariamente a más de 49,000 usuarios que serán directamente beneficiados, reporta la ATU.

LEA TAMBIÉN: Usuarios ya pueden recargar tarjetas de corredores complementarios con Plin

Trayectos del corredor Azul

El servicio 301 opera desde la intersección de las avenidas Prolongación Amancaes y 24 de Junio, en el Rímac, hasta la plaza Butters, en Barranco.

En tanto, la ruta 305 funciona desde la av. Prolongación Alcázar (altura paradero Condominios) hasta la av. Arequipa con calle 2 de Mayo, en Miraflores.

El costo de la tarifa es de S/ 2.40 y el medio pasaje de S/ 1.20, permitidos con las tarjetas del Metropolitano o Lima Pass.