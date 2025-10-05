Estas son las novedades sobre el Corredor Azul, en Lima. (Foto: Andina)
Estas son las novedades sobre el Corredor Azul, en Lima. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La ha determinado la ampliación del horario del Corredor Azul hasta la medianoche.

El objetivo, según argumenta, es atender la necesidad de viaje de las personas que trabajan o estudian hasta tarde y reducir el uso del transporte público no autorizado.

LEA TAMBIÉN: Corredor Rojo llega a Manchay desde hoy: ¿cuánto será el costo del pasaje?

Las rutas en operación

La nueva medida en el circuito de transporte iniciará desde el 6 de octubre. En ese sentido, las rutas 301 y 305 amplían su horario de atención de acuerdo con el siguiente detalle:

  • Ruta 301: funcionará de lunes a sábado, de 5:00 a.m. a 12:00 a.m., y los domingos hasta las 11:00 p.m.
  • Ruta 305: operará los miércoles, jueves y viernes, de 5:00 a.m. a 12:00 a.m., y de sábado a martes, de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

Ambas rutas movilizan diariamente a más de 49,000 usuarios que serán directamente beneficiados, reporta la ATU.

LEA TAMBIÉN: Usuarios ya pueden recargar tarjetas de corredores complementarios con Plin

Trayectos del corredor Azul

El servicio 301 opera desde la intersección de las avenidas Prolongación Amancaes y 24 de Junio, en el Rímac, hasta la plaza Butters, en Barranco.

En tanto, la ruta 305 funciona desde la av. Prolongación Alcázar (altura paradero Condominios) hasta la av. Arequipa con calle 2 de Mayo, en Miraflores.

El costo de la tarifa es de S/ 2.40 y el medio pasaje de S/ 1.20, permitidos con las tarjetas del .

TE PUEDE INTERESAR

ATU retira vehículos informales con más de 30 años de antiguedad
ATU: conoce el plan desvíos para el primer recorrido del Señor de Los Milagros
Más del 90 % de vehículos retenidos en depósito del Callao son informales, comprobó la ATU

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.