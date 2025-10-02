La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que este jueves 2 de octubre se procedió a reabrir un segundo tramo de la av. Nicolás Ayllón, en el límite de los distritos de San Luis y El Agustino, que estuvo cerrado por los trabajos de construcción de la estación Circunvalación de la Línea 2 del Metro.

Se liberaron cinco carriles (tres en dirección al centro de Lima y dos hacia Ate), a lo largo de tres cuadras, entre las avenidas Circunvalación y Manuel Echeandía. Esta medida contribuye a restablecer la circulación del transporte público, privado, de carga y peatonal.El restablecimiento del tránsito vehicular contó con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, en el marco del convenio suscrito con la ATU para reforzar el control y el ordenamiento en los planes de desvío vinculados a la ejecución de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

Cabe señalar que esta reapertura se suma a la realizada el pasado martes 30 de setiembre, cuando se habilitaron tres carriles de la av. Nicolás Ayllón, entre la av. Manuel Echeandía y la calle Geranios.

La ATU anunció la reapertura de tres carriles en la av. Nicolás Ayllón como parte de los avances en la Línea 2 del Metro de Lima. Foto: Andina.

La estación Circunvalación de la Línea 2 registra un avance del 94.01 % y se encuentra en la etapa final, con trabajos subterráneos de arquitectura y equipamiento electromecánico.

La ATU precisó que de forma paralela, los trabajos en la estación Circunvalación de la Línea 2 del Metro de Lima continúan a nivel subterráneo, con un avance del 93.8%.