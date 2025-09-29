El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) , a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), autorizó a Delta Air Lines la apertura de la ruta Salt Lake City (Utah) – Lima – Salt Lake City, hasta con siete frecuencias semanales, ampliando así la conectividad directa entre el Perú y Estados Unidos.

Mediante la Resolución Directoral N° 0672-2025-MTC/12, el MTC también renovó por cuatro años el permiso de operación de Delta Air Lines para el transporte aéreo internacional de pasajeros, carga y correo, manteniendo la operación de la ruta Atlanta – Lima – Atlanta, igualmente hasta con siete frecuencias semanales.

La nueva ruta Salt Lake City-Lima representa un impulso significativo al turismo, debido a que conecta el Perú directamente con un importante hub de conexiones en el oeste de los Estados Unidos. Asimismo, facilita el acceso de turistas estadounidenses y de otros orígenes hacia destinos peruanos como Cusco, Arequipa y Machu Picchu.

Estrategia

Esta directiva refuerza la estrategia del estado peruano de posicionar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como un centro de conexiones clave en América del Sur, atrayendo tráfico de pasajeros y carga de otras regiones.

La resolución directoral también establece las obligaciones de la aerolínea, incluyendo el cumplimiento de todas las normas de seguridad operacional, medio ambiente y los compromisos ante la jurisdicción peruana.