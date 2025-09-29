Delta Airlines . (Foto: AFP)
Delta Airlines . (Foto: AFP)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), autorizó a Delta Air Lines la apertura de la ruta Salt Lake City (Utah) – Lima – Salt Lake City, hasta con siete frecuencias semanales, ampliando así la conectividad directa entre el Perú y Estados Unidos.

Mediante la Resolución Directoral N° 0672-2025-MTC/12, el MTC también renovó por cuatro años el permiso de operación de Delta Air Lines para el transporte aéreo internacional de pasajeros, carga y correo, manteniendo la operación de la ruta Atlanta – Lima – Atlanta, igualmente hasta con siete frecuencias semanales.

La nueva ruta Salt Lake City-Lima representa un impulso significativo al turismo, debido a que conecta el Perú directamente con un importante hub de conexiones en el oeste de los Estados Unidos. Asimismo, facilita el acceso de turistas estadounidenses y de otros orígenes hacia destinos peruanos como Cusco, Arequipa y Machu Picchu.

Estrategia

Esta directiva refuerza la estrategia del estado peruano de posicionar al como un centro de conexiones clave en América del Sur, atrayendo tráfico de pasajeros y carga de otras regiones.

La resolución directoral también establece las obligaciones de la aerolínea, incluyendo el cumplimiento de todas las normas de seguridad operacional, medio ambiente y los compromisos ante la jurisdicción peruana.

