El miércoles 27 de mayo, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, en medio de la cautela de los inversionistas por las tensiones geopolíticas y las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.422. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.426 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.84% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.410 y se vende a S/ 3.430, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.412 a la compra y S/ 3.420 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar muestra una jornada mixta en América Latina, en medio de la cautela de los inversionistas por las tensiones geopolíticas y las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos.

En varios países de la región las monedas locales han resistido relativamente bien gracias al buen desempeño de las materias primas y al ingreso de capitales hacia mercados emergentes.

Las bolsas latinoamericanas mantienen un desempeño sólido en lo que va del año, con mercados como Brasil, Perú y Colombia entre los más destacados de la región.

Analistas señalan que las acciones latinoamericanas siguen atrayendo inversionistas por sus valuaciones atractivas y por el impulso de sectores ligados a minería, energía y bancos.