La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició este sábado el plan piloto que permitirá a los usuarios de los corredores complementarios Rojo, Azul y Morado recargar sus tarjetas de transporte a través del aplicativo Plin.

La entidad, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), explicó que el nuevo sistema busca agilizar el proceso de pago en el transporte público.

Los usuarios podrán ingresar al aplicativo desde su celular o computadora, seleccionar la opción “Recargar transporte” y depositar desde S/ 1 hasta S/ 200 por día en sus tarjetas Lima Pass o del Metropolitano.

Una vez realizada la recarga, esta deberá ser activada en los validadores ubicados dentro de cada bus.

“Los pasajeros sabrán que la operación fue exitosa cuando escuchen tres beeps”, detalló la ATU en un comunicado.

La institución recordó que quienes no cuenten con Plin podrán seguir recargando sus tarjetas en los canales tradicionales: personal autorizado en paraderos, taquillas, máquinas de recarga del Metropolitano y en más de 1,200 puntos de venta externos, entre ellos bodegas, farmacias y tiendas Tambo y Oxxo.

El sistema de recarga digital con Plin ya se había implementado en marzo de este año en el Metropolitano. Desde entonces, los usuarios han realizado cerca de dos millones de recargas a través de la aplicación móvil, según cifras de la ATU.