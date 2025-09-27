Quienes no cuenten con Plin podrán seguir recargando sus tarjetas en los canales tradicionales Foto: MTC
Quienes no cuenten con Plin podrán seguir recargando sus tarjetas en los canales tradicionales Foto: MTC
La inició este sábado el plan piloto que permitirá a los usuarios de los corredores complementarios Rojo, Azul y Morado recargar sus tarjetas de transporte a través del aplicativo .

La entidad, adscrita al , explicó que el nuevo sistema busca agilizar el proceso de pago en el transporte público.

Los usuarios podrán ingresar al aplicativo desde su celular o computadora, seleccionar la opción “Recargar transporte” y depositar desde S/ 1 hasta S/ 200 por día en sus tarjetas .

Una vez realizada la recarga, esta deberá ser activada en los validadores ubicados dentro de cada bus.

“Los pasajeros sabrán que la operación fue exitosa cuando escuchen tres beeps”, detalló la en un comunicado.

La institución recordó que quienes no cuenten con podrán seguir recargando sus tarjetas en los canales tradicionales: personal autorizado en paraderos, taquillas, máquinas de recarga del Metropolitano y en más de 1,200 puntos de venta externos, entre ellos bodegas, farmacias y tiendas y Oxxo.

El sistema de recarga digital con Plin ya se había implementado en marzo de este año en el Metropolitano. Desde entonces, los usuarios han realizado cerca de dos millones de recargas a través de la aplicación móvil, según cifras de la .

