Los usuarios del Metropolitano ahora pueden activar sus recargas virtuales hechas con Plin en cualquiera de las 43 estaciones operativas del sistema, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

La medida busca agilizar el acceso al servicio de transporte y reducir las colas en boleterías, pero por el momento solo está habilitada para Plin, no para otras billeteras digitales como Yape.

Antes, esta opción estaba limitada a las estaciones Chimpu Ocllo, Naranjal, Central y Matellini. Con esta nueva etapa, los módulos de validación —ubicados en las taquillas— permiten que los pasajeros activen su recarga virtual en la estación más cercana, sin depender de los puntos tradicionales de recarga.

“Con esta implementación damos un paso importante hacia un sistema de transporte más moderno, sin colas y con mayor planificación del viaje”, señaló Carolina Maria Mc Callock Silva, vocera de la ATU, durante una demostración en la Estación Central.

Hasta la fecha, se han activado más de medio millón de recargas virtuales mediante esta funcionalidad. El proceso es sencillo y toma solo unos minutos.

¿Cómo funciona la recarga con Plin?

Ingresa a la app Plin desde tu celular (entre las 5:00 a.m. y 11:00 p.m.) Elige la opción “Recargar Transporte” Ingresa el número de tu tarjeta del Metropolitano Coloca el monto a recargar (mínimo S/1.00, máximo S/200.00) y realiza el pago Espera aproximadamente 10 minutos Dirígete a una estación del Metropolitano y valida tu recarga en el módulo con QR

¿Y si no puedes activarla de inmediato?

Si no puedes validar tu recarga al instante, tienes hasta 7 días para hacerlo. Pasado ese plazo, deberás acudir a un Centro de Atención de Tarjetas (CAT), ubicados en Chimpu Ocllo, Naranjal, Matellini, Estación Central y Javier Prado.

¿Se puede con Yape?

Por el momento, no. La única billetera digital habilitada para realizar recargas virtuales del Metropolitano es Plin. La ATU no ha anunciado aún cuándo se incluirá a otras plataformas como Yape, aunque no se descarta que se evalúe en el futuro.

Mientras tanto, los usuarios pueden seguir utilizando las boleterías, máquinas de recarga y más de 1,200 comercios autorizados como farmacias, ferreterías, bodegas y tiendas como Tambo y Oxxo.