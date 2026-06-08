Viajeros en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington en Arlington, Virginia.
Viajeros en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington en Arlington, Virginia.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Un juez federal anuló la tarifa de US$ 100,000 que el presidente Donald Trump impuso a las solicitudes de visas H-1B, una medida que beneficia a las empresas tecnológicas de EE.UU. que dependen de trabajadores extranjeros calificados.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.