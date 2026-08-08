En lo que va del 2026, La Genovesa registra un crecimiento de alrededor del 3% y proyecta cerrar el año con un avance de 5%. Como parte de esa estrategia, la compañía inauguró su primer local en Lima, un hito con el que busca acercarse al consumidor limeño y fortalecer el reconocimiento de su marca fuera de Tacna, donde actualmente opera seis tiendas propias y su planta de producción.

Se trata de un formato de experiencia con el que busca acercar la marca al consumidor limeño y fortalecer su posicionamiento fuera de Tacna. (Foto: La Genovesa)

Primer local en Lima: Concept Store

Como parte de su estrategia de expansión, La Genovesa inauguró el 9 de junio su primer local en Lima, ubicado en en Miraflores. La “Salumería Café”, de 220 m², demandó una inversión de entre US$150,000 y US$180,000 y reúne cafetería, salumería, vinoteca-trattoria y una propuesta gastronómica elaborada con insumos propios, además de la venta de aceites de oliva, pastas artesanales y sus líneas premium de fiambres y embutidos.

El nuevo formato marca un cambio frente a las seis tiendas de conveniencia que la empresa opera en Tacna. “Es nuestra primera tienda de experiencia en Lima. El objetivo es que sea el primer punto de contacto de la marca con el consumidor final”, afirmó Renzo Bacigalupo. El ejecutivo agregó que el local también servirá para fortalecer la identidad italiana de la marca, lanzar productos de alto valor agregado y convertirse en la base del plan de franquicias previsto desde 2027.

La Molina, Surco, Miraflores, San Isidro y Magdalena figuran entre los distritos priorizados para la expansión en Lima. (Foto: La Genovesa)

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Plan de expansión mediante franquicias

Tras su primera tienda en Lima, La Genovesa pondrá en marcha su plan de franquicias desde 2027. Durante el resto del 2026, la empresa desarrollará los manuales de franquicia para estandarizar el modelo antes de ofrecerlo a terceros. La meta es abrir entre tres y cuatro locales el próximo año y cerrar el 2027 con cinco tiendas operativas, incluida la de Miraflores, para lo cual prevé invertir alrededor de US$200,000.

En Lima, la compañía prioriza distritos como La Molina, Surco, Miraflores, San Isidro y Magdalena, mientras que en provincias identifica oportunidades en Arequipa, Cusco, Mejía y el circuito de playas de Asia. Las futuras franquicias replicarán una versión más compacta de la tienda insignia de Miraflores, con foco en la salumería y la vinoteca, y la empresa también evalúa desarrollar formatos modulares en centros comerciales. Con esta estrategia, La Genovesa proyecta consolidar una red de 10 tiendas hacia el 2030.

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Foco en la línea premium

En paralelo a su expansión, La Genovesa ha convertido a la línea premium en el eje de su estrategia de crecimiento. “La empresa está enfocando su línea de productos en desarrollar la marca premium”, afirmó Renzo Bacigalupo. Este segmento crece por encima del 10% anual, apunta a un consumidor “más sofisticado” y tendrá en la tienda de Miraflores una vitrina para lanzar productos de alto valor y probarlos antes de su ingreso a supermercados.

La apuesta está liderada por la línea Selección del Nonno y el Nostroprosciutto, un jamón tipo Parma que, según Bacigalupo, es “el producto que mayor crecimiento está trayendo”. El segmento de jamonería avanzó 16% en 2025 y espera superar el 10% este año. Para fortalecer esta categoría, la empresa invirtió entre US$250,000 y US$300,000 en maquinaria y apuesta por una maduración de 12 meses para competir con productos importados de Italia y España.

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Inversión en planta de producción en Tacna

La Genovesa también viene fortaleciendo su planta de producción en el parque industrial de Tacna, donde concentra su base operativa y comercial. Durante el 2025, la empresa invirtió entre US$250,000 y US$300,000 en maquinaria para especializar la producción de jamones. “Estamos invirtiendo para especializarnos en lo que es jamones”, afirmó Bacigalupo.

La planta, que opera sobre cuatro lotes y produce 240 toneladas mensuales, ha reorientado su crecimiento hacia la jamonería especializada, dejando atrás el predominio de categorías como salchichas y hot dogs. En esa línea, la compañía apuesta por procesos de maduración de hasta 12 meses para alcanzar estándares similares a los de Italia y España y competir con productos importados.