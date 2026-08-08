El objetivo de la compañía es abrir entre tres y cuatro nuevas tiendas y cerrar ese año con cinco locales operativos. (Foto: La Genovesa)
El objetivo de la compañía es abrir entre tres y cuatro nuevas tiendas y cerrar ese año con cinco locales operativos. (Foto: La Genovesa)
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Sandra Reyes
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La Genovesa, empresa italoperuana con 49 años de trayectoria en la elaboración de fiambres y embutidos, alista una nueva etapa de expansión impulsada por un plan de expansión mediante franquicias, el fortalecimiento de su línea premium, nuevas inversiones y una estrategia para consolidar su presencia en Lima y, a largo plazo, ingresar a mercados internacionales. ¿Cuál será su hoja de ruta?

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