Aunque en los últimos meses el sector construcción venía liderando el crecimiento del Perú, su desempeño habría sufrido un bache en mayo, según las proyecciones de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

Durante su reciente presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC), el gremio estima que el rubro constructor enfrentó una caída del 5.9% en mayo, su peor resultado desde noviembre de 2023.

Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, precisó que este retroceso está asociado a un desplome en el avance de obras públicas, que registró una contracción del 43.2%.

“La caída del sector construcción es algo que depende casi de manera exclusiva del comportamiento de la obra pública, que puede cambiar a cada minuto. Sabemos que no solamente no se avanzan obras, sino que también se paralizan y ahora hay hasta problemas con los recursos, con el financiamiento. Esta caída [de la ejecución de obras públicas] es algo que no se da desde hace mucho tiempo, desde julio de 2020 ”, explicó.

De hecho, la ejecución de obras del Gobierno nacional habría retrocedido 6% de enero a mayo. De esta manera, las obras públicas enfrentarían una contracción de 0.2% en estos primeros meses del año.

Además de la caída de la inversión pública en construcción, durante ese mes el consumo de cemento también habría reportado su peor desempeño en un año al crecer solo 5.5%.

Recuperación prevista

A pesar del resultado negativo de mayo, el panorama general de los primeros cinco meses del año se mantiene en terreno positivo debido al impulso de la inversión privada. Entre enero y mayo de 2026, la construcción habría acumulado un crecimiento del 9.2%, lo que representa el mejor resultado para este periodo en el último quinquenio.

Aunque la obra pública se encuentra estancada, la mejora en la inversión minera y la estabilidad de la inversión privada plantean un escenario favorable para los próximos meses. (Imagen: Capeco)

Valdivia destacó que este dinamismo está sustentado sobre todo por el consumo de cemento -que incluye tanto la demanda para obras privadas como la públicas-, y por una inversión privada que alcanzaría un crecimiento del 12.5% para el cierre del año .

“En este periodo ya estamos hablando de un crecimiento sustentado sobre todo por la inversión privada. Es algo que aparentemente va a continuar hasta el cierre del año. Las operaciones de las empresas en los dos bimestres anteriores es positiva. Se esperaba crecer 4.8% en el segundo bimestre, pero se ha crecido 7.1% y se espera terminar este tercer bimestre con un mayor crecimiento”, sostuvo.

Según indicó, las expectativas de las empresas del sector y de las entidades financieras sugieren que ya se estaría viendo un repunte mayor antes del inicio de la segunda mitad del año. La encuesta de expectativas empresariales de Capeco precisó que los empresarios de la construcción esperan que sus operaciones crezcan un 7.8% durante el tercer bimestre, siendo los edificadores y proveedores los más optimistas.

Además, para el cierre del 2026, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevó su proyección de crecimiento para la construcción de un 6% a un 10%, mientras que Capeco calcula que este año el rubro alcanzará un avance promedio de 9.4% basado en las previsiones de los empresarios.

Los empresarios de construcción esperaba que sus operaciones crezcan 4.8% en el segundo bimestre, pero han crecido 7.1%. (Imagen: CAPECO)