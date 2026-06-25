El BCRP espera que la inversión privada crezca en más de 12% este año. | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

La inversión privada anotaría un crecimiento de 12.5% en este año, según actualizó sus proyecciones el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Con esto, acumularía un segundo año consecutivo con este indicador expandiéndose a doble dígito y podría empezar a encaminar un “círculo virtuoso” para el país.

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