El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) reportó que, tras supervisar, la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao se observaron importantes avances.

La etapa 1B registra un avance promedio de 96% y la etapa 2 alcanza el 91%, mientras que el ramal de la futura Línea 4 presenta un progreso de 66%.

Alcances por cada tramo de la Línea 2

Ositrán recordó que la etapa 1B incorporará 11 nuevas estaciones a las 5 que actualmente prestan servicio en la etapa 1A. Comprende el tramo entre Plaza Bolognesi y San Juan de Dios, así como el recorrido entre Vista Alegre y Municipalidad de Ate.

El túnel y la superficie de rodadura ya fueron concluidos, y actualmente continúan los trabajos para instalar el sistema de alimentación eléctrica, las instalaciones no ferroviarias y los sistemas que permitirán la operación automatizada. El concesionario prevé que esta etapa entre en operación comercial en 2029.

En la etapa 2, que comprende las 11 estaciones restantes entre Puerto del Callao y Parque Murillo, culminó la excavación del túnel entre las estaciones San Juan de Dios e Insurgentes.

Actualmente se desmonta la tuneladora Delia, paso previo al inicio de la construcción de la superficie de rodadura y del sistema de alimentación eléctrica. La puesta en operación comercial está prevista para octubre de 2030.

Las tuneladoras Delia y Micaela avanzan a buen ritmo, según el Ositrán. Foto: MTC.

La Línea 2 tendrá en total una extensión de 27 kilómetros (km) con 27 estaciones y un patio taller, uniendo el Puerto del Callao con Ate mediante el primer sistema de transporte masivo subterráneo y automatizado del país.

Avances en conexión con Línea 4 del Metro de Lima

El regulador recordó también que la obra comprende un ramal de 8 kilómetros correspondiente a la futura Línea 4 con 8 estaciones y un segundo Patio Taller Bocanegra, entre el Óvalo 200 Millas (Gambetta) y la Av. Óscar R. Benavides (Carmen de la Legua).

Respecto a este ramal, las obras registran un avance de 66%. Entre los principales hitos figura el cruce subterráneo bajo el río Rímac, ejecutado a lo largo de 136 metros con la instalación de 80 anillos en julio.

Posteriormente, la tuneladora continuará su recorrido por aproximadamente 1.3 km hasta el pozo de extracción PV4-7 BIS, pasando por la estación Carmen de la Legua. El concesionario proyecta que este ramal entre en operación comercial en octubre de 2030.

En paralelo, continúan las obras en el Patio Taller Bocanegra, donde se ejecutan trabajos de montaje de vías, instalación de superestructura de vía, obras civiles y soldadura de rieles, fundamentales para la operación del sistema.