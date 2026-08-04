¿Es viable la ejecución de las líneas de Metro de Lima anunciadas por el Gobierno? | Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
¿Es viable la ejecución de las líneas de Metro de Lima anunciadas por el Gobierno? | Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Durante su mensaje a la nación, la presidenta Keiko Fujimori anunció un “shock” ferroviario en el marco de su apuesta por un Perú más conectado mediante el desarrollo de grandes proyectos viales. Su foco estuvo en cinco de las Líneas del Metro de Lima y Callao, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR

Feriados, beneficios tributarios e IR bajo la lupa del Gobierno de Fujimori: así cambiarían
Perú se “bajó del barco” de crecimiento de países emergentes: esto se perdió desde 2022
TC revierte “ventana” del Congreso y su iniciativa de gasto: 5 ejes que marcarán el panorama

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.