El TC subrayó que los congresistas no tienen iniciativa de gasto que incidan en el presupuesto anual. ¿Qué escenario se abre? | Foto: Andina.
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El nuevo quinquenio gubernamental y congresal tendrá un cambio significativo en su dinámica. El Tribunal Constitucional (TC) resolvió en una reciente sentencia (00018-2023-PI/TC) la preeminencia del Ejecutivo en materia de iniciativa de gasto público y su competencia para la administración de la hacienda pública.

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