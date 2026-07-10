La Comisión Permanente retomará su jornada de debate este lunes por la tarde. | Foto: Congreso de la República.
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El proyecto de ley de aprueba un crédito suplementario hasta por S/ 9,596 millones ya tiene nueva fecha clave. Este lunes 13 de junio por la tarde será debatido por la Comisión Permanente del Legislativo.

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