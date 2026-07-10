Aunque en el título del proyecto se indica que su objetivo es financiar “inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado y garantizar la transición democrática”, también se contempla “otras medidas”.

Dentro de estas iniciativas se busca continuar engrosando el pago relacionados a las planillas en el Estado. En el propio documento, se especifica que entre las “otras medidas urgentes” se busca “resolver conflictos y demandas sociales postergadas”.

Así, el detalle muestra que el crédito suplementario también se utilizará para iniciar el pago progresivo de gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores del régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), otorgar bonos extraordinarios a docentes, auxiliares y personal del servicio militar , pagar sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada en el sector educación.

A esto se suma que impulsarían la reactivación económica de las microempresas y pequeñas empresas (Mypes) mediante bonos del programa Impulso MYPERÚ.

“Su propósito [del crédito suplementario] es darle liquidez al Estado para que siga construyendo, operando y transite hacia el nuevo Gobierno sin quebrar la caja fiscal, resolviendo en el camino demandas laborales urgentes”, dicta.

Los puntos enfrentados

Ante recientes cuestionamientos de la Contraloría, el Consejo Fiscal, entre diversos expertos, desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicaron que este proyecto siempre contó con el debido sustento técnico para su formulación y es plenamente consistente con el marco macrofiscal vigente, preservando la sostenibilidad de las finanzas públicas.

De hecho, precisaron que está respaldado por el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2026-2029, donde se prevé un déficit fiscal de 1.75% del Producto Bruto Interno (PBI) para este año. Esta es una cifra menor al límite de 1,8% establecido por la regla fiscal.

MEF indicó que indicaron que este proyecto siempre contó con el debido sustento técnico para su formulación. (Foto: Andina)

Agregaron que este crédito mantiene un margen aproximado de S/ 1,260 millones respecto del límite permitido, lo que confirmaría que preserva “plenamente” la sostenibilidad fiscal. También que la Sunat incrementó en más S/ 2,000 millones la proyección de ingresos tributarios para 2026.

“Los hechos y las cifras son contundentes. El crédito suplementario fue formulado con sustento técnico desde su origen, sobre la base de información oficial, proyecciones macroeconómicas consistentes y criterios objetivos de priorización. Su financiamiento respeta plenamente la regla fiscal y demuestra que es posible atender las principales necesidades del país preservando la estabilidad económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas”, puntualizó el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas.

Sin embargo, el Consejo Fiscal, en un reciente informe difundido, alertó que no se debe tener una “lectura complaciente de la situación fiscal”, haciendo referencia a base que sustenta un nuevo crédito suplementario (el IAPM 2026-2029).

Precisando en su advertencia, observaron que las proyecciones fiscales no están incorporando en su totalidad, “ni de manera explícita”, el costo asociado a todas las iniciativas legislativas que inciden de forma permanente sobre la dinámica del gasto público.

Los altos precios de metales, como el cobre, explican en la actualidad una recaudación extraordinaria. | Agencias

“La proliferación recurrente de este tipo de medidas, junto con la ausencia de medidas concretas de consolidación fiscal, genera presiones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas que no se reflejan plenamente en las proyecciones fiscales del IAPM”, subrayaron.

“El CF considera que la propuesta y probable aprobación de un crédito suplementario, que sería el más grande en términos nominales de los últimos cinco años, agudizaría esta problemática”, complementaron.

En diálogo con Gestión, Alonso Segura, presidente del CF, señaló como un primer punto que la urgencia, en parte, de tener que buscar un crédito suplementario responde a un Congreso que aprobó múltiples beneficios remunerativos en el Estado sin considerar una fuente de financiamiento, a lo que se sumó un Ejecutivo que observó este accionar.

“Muchas de estas ni siquiera se aprobaron por insistencia del Congreso porque el Ejecutivo no las observó para tratar de sentar precedentes. Esto implica -y lo hará en el futuro- el recorte de recursos para otras partidas como el desarrollo de obras”, comentó.

En un contexto de cambio de Gobierno, Segura consideró que la principal tarea para este MEF es transparentar realmente el costo de todas las medidas aprobadas para que la nueva gestión pueda tener certidumbre al respecto.

“Hoy no tenemos total transparencia. Hay un montón de obligaciones [pagos] que no están calculados. Lo grave es que con este crédito suplementario no acaba la historia porque el problema continuará para el siguiente año y un cúmulo de horizontes al ser gastos permanentes”, enfatizó.

Segura además subrayó que existe un riesgo latente porque se están financiando gastos permanentes a partir de proyectos de ingresos que son volátiles, como por los altos precios de metales (cobre, oro, entre otros).