Gobierno dice que proyecto de delegación de facultades difundido es solo un borrador. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Gobierno dice que proyecto de delegación de facultades difundido es solo un borrador. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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Redacción Gestión
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que se revisará el domingo y el cual será remitido al Congreso la próxima semana.

En este contexto,

“La idea es que podamos proponer en temas, primero, seguridad, que es un tema muy relevante y pedido de la población. Segundo, un tema de promoción de las inversiones y un tema de desburocratización del Estado, de simplificación administrativa, que permita acelerar la inversión tanto pública como privada”, señaló en el programa Cuentas Claras de Canal N.

A su vez, Vinelli negó que el pedido de facultades busque “quitar derechos” a los trabajadores.

Afirmó que se han identificado puntos críticos donde históricamente ha habido desbordes de ríos y deslizamientos, y que se realizan labores de limpieza de cauces y colocación de mallas para proteger a la población.

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El ministro precisó que en el primer Consejo de Ministros se planteó la reestructuración de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y de su propio sector.

“Necesitamos a nivel de todo el Ejecutivo instituciones más ágiles que respondan a las necesidades de la población, en donde hay un gran pedido de la presidenta Fujimori”, indicó.

Sobre el contenido de la reforma del Midagri, detalló que se enfocará en lo siguiente:

  • Aumentar la capacidad de reserva de agua, duplicando las reservas mediante represas, reservorios, microreservorios y cochas. 
  • Brindar asistencia técnica a los agricultores: actualmente solo uno de cada diez recibe este servicio, por lo que se busca ampliar esta cobertura. 
  • Garantizar crédito y financiamiento para el desarrollo de actividades agrarias, con el objetivo que los agricultores puedan mitigar riesgos, producir y comercializar sus productos.
El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, indicó que se continúa trabajando en este proyecto de ley. (Foto: César Campos / @photo.gec)
El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, indicó que se continúa trabajando en este proyecto de ley. (Foto: César Campos / @photo.gec)

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