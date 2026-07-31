El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, indicó que el Consejo de Ministros continúa trabajando en un proyecto de ley para la delegación de facultades legislativas que se revisará el domingo y el cual será remitido al Congreso la próxima semana.

En este contexto, precisó que el documento conocido por diferentes sectores y la opinión pública es solo un borrador que circuló para recoger opiniones y comentarios antes de la versión final.

“La idea es que podamos proponer en temas, primero, seguridad, que es un tema muy relevante y pedido de la población. Segundo, un tema de promoción de las inversiones y un tema de desburocratización del Estado, de simplificación administrativa, que permita acelerar la inversión tanto pública como privada”, señaló en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Sobre la propuesta de reducción de feriados incluida en el borrador, indicó que se trata de un texto preliminar “filtrado” y que se está ajustando el proyecto antes de enviarlo al Parlamento. A su vez, Vinelli negó que el pedido de facultades busque “quitar derechos” a los trabajadores.

Respecto al Fenómeno de El Niño, Vinelli aclaró que el gobierno no está esperando la aprobación de facultades legislativas para actuar y que las medidas ya se están ejecutando. Afirmó que se han identificado puntos críticos donde históricamente ha habido desbordes de ríos y deslizamientos, y que se realizan labores de limpieza de cauces y colocación de mallas para proteger a la población.

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El ministro precisó que en el primer Consejo de Ministros se planteó la reestructuración de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y de su propio sector.

“Necesitamos a nivel de todo el Ejecutivo instituciones más ágiles que respondan a las necesidades de la población, en donde hay un gran pedido de la presidenta Fujimori”, indicó.

Sobre el contenido de la reforma del Midagri, detalló que se enfocará en lo siguiente:

Aumentar la capacidad de reserva de agua, duplicando las reservas mediante represas, reservorios, microreservorios y cochas.

Brindar asistencia técnica a los agricultores: actualmente solo uno de cada diez recibe este servicio, por lo que se busca ampliar esta cobertura.

Garantizar crédito y financiamiento para el desarrollo de actividades agrarias, con el objetivo que los agricultores puedan mitigar riesgos, producir y comercializar sus productos.