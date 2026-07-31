¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

31 de julio del 2025. Hace 1 año

DEPÓSITOS EN FINANCIERAS AHORA RINDEN MÁS QUE EN CAJAS Y BANCOS

Las primeras retribuyen más a ahorristas porque cobran tasas altas en créditos de consumo. Cuentas en estas entidades acumulan un rendimiento promedio de 2.2% a junio. La alternativa de inversión más rentable son las acciones del sector financiero en la BVL, con ganancias de 23.9% ante buenos resultados previstos para entidades bancarias.

31 de julio del 2025. Hace 1 año

LEY AGRARIA Y OTRAS 6 MEDIDAS PARA EL AGRO IRÁN A PEDIDO DE FACULTADES LEGISLATIVAS

Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, en exclusiva para Gestión, el titular de la cartera agraria adelantó que el Ejecutivo irá tras un pedido de facultades ante el Congreso de la República. De otro lado, informó sobre Agrobanco y los créditos para los agricultores.

EFEMÉRIDES. De otro lado, informó sobre Agrobanco y los créditos para los agricultores.

31 de julio del 2025. Hace 1 año

MEF Y PROINVERSIÓN APUNTAN A QUE EMPRESAS PRIVADAS OPEREN 1,000 CENTROS DE SALUD

De tener éxito en esta iniciativa, el Gobierno mejoraría una de las principales carencias del sistema de salud público: hay demasiada “congestión” en el tercer nivel y centros de salud del primer nivel en malas condiciones.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, señaló que junto al Ministerio de Salud (Minsa) están cerca de oficializar un proyecto enfocado en entregar a privados la operación y mantenimiento de establecimientos de salud de primer nivel en el país.

Este esquema, que sería bajo APP de bata gris, sería un gran paso para revertir una falla a la que el sistema del salud público nos tiene malacostumbrados: dolencias menores se resuelven en hospitales que deberían atender, como se les conoce, enfermedades de alta complejidad.