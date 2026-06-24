En conversación con Gestión, Carlos Vásquez Moreno, gerente comercial de EleaExeltis, señaló que la compañía proyecta crecer 46% frente al año anterior, apoyada en la ampliación de su portafolio y una mayor presencia en segmentos como oncología, hematología y enfermedades raras.

“Queremos seguir teniendo mayor presencia a nivel nacional”, sostuvo. “Hemos venido para apoyar al Estado y al sector privado con moléculas innovadoras, alternativas terapéuticas y medicamentos de menor costo.”

Carlos Vásquez Moreno, gerente comercial de EleaExeltis.

En los últimos años, la farmacéutica ha venido ampliando su presencia en el mercado peruano a partir de nuevos registros, contratos con entidades públicas y una mayor penetración en segmentos de alta especialización. En 2025, además, fortaleció su oferta regional tras concretar una alianza con la española Exeltis, parte del grupo Insud Pharma.

Actualmente, la empresa cuenta con alrededor de 30 SKU en el mercado peruano —es decir, presentaciones y productos comercializados—, frente a los seis con los que inició operaciones en el país. Asimismo, prevé incorporar seis productos adicionales y ya tiene identificadas entre ocho y diez moléculas, es decir, principios activos que darán origen a nuevos medicamentos, para los próximos cinco años.

La apuesta oncológica que Elea busca destrabar en 2027

Uno de los proyectos más relevantes dentro de esa estrategia es el biosimilar de pembrolizumab, medicamento utilizado en múltiples tratamientos contra el cáncer y que actualmente ya se comercializa en Argentina y Paraguay.

La compañía confirmó que el expediente regulatorio para su ingreso al mercado peruano fue presentado ante las autoridades correspondientes y espera novedades a fines de año o principios del 2027.

“Somos los únicos en el mundo que tenemos un biosimilar de esta molécula aprobados y comercializándolo en dos países”, afirmó.

EleaExeltis sostiene que, tras la incorporación de esta alternativa en Argentina, alrededor de 30% más pacientes pudieron acceder a la terapia.

El biosimilar de pembrolizumab figura entre las principales apuestas de Elea para ampliar el acceso a terapias oncológicas.

Asimismo, y de acuerdo con referencias públicas, el medicamento original puede comercializarse en el mercado privado peruano en un rango aproximado de entre S/13,000 y S/16,000 por vial de 100 mg, dependiendo del canal de compra.

Sin embargo, con el acceso a esta terapia y tras la experiencia registrada en Argentina, permitió reducir en aproximadamente 40% el costo de los tratamientos con esta molécula, contribuyendo a ampliar el acceso de pacientes.

El negocio privado gana participación

EleaExeltis mantiene adjudicaciones con EsSalud y continúa ejecutando entregas de medicamentos especializados como ibrutinib —utilizado para diversos tipos de cáncer de la sangre y trastornos linfáticos— y eltrombopag, empleado para estimular la producción de plaquetas en pacientes con determinadas enfermedades hematológicas.

Asimismo, la farmacéutica recordó que anteriormente atendió un requerimiento extraordinario para abastecer un millón de tabletas de dolutegravir destinadas al tratamiento del VIH.

“Somos un aliado para pacientes, instituciones y el Estado por nuestra capacidad de producción, calidad y volumen”, comentó Vásquez.

Sin embargo, el crecimiento más reciente también viene impulsado por el canal privado. Vásquez indicó que las clínicas, aseguradoras, farmacias especializadas y los pacientes que financian directamente sus tratamientos vienen ganando participación dentro de la operación local.

Actualmente, el Estado representa alrededor del 55% de las ventas de la filial peruana, por debajo del 60% que concentraba hace un año. En paralelo, la compañía viene ampliando su alcance en segmentos de alta especialización, donde observa una creciente demanda por tratamientos oncológicos y oncohematológicos.

Son categorías que figuran hoy entre las de mayor crecimiento dentro del portafolio de EleaExeltis y forman parte de las principales apuestas de la compañía para sostener su expansión en el mercado peruano.

¿Podrían instalar una planta en Perú?

La farmacéutica argentina mantiene operaciones en segmentos como oncología, hematología y enfermedades raras.

La estrategia de la compañía pasa por aprovechar la capacidad instalada existente antes que replicar inversiones industriales en cada uno de los países donde opera.

En ese sentido, pese al crecimiento de sus operaciones locales, desde EleaExeltis descartaron por ahora la posibilidad de construir una planta de producción en el país.

“No vemos viable tener una planta en cada mercado donde operamos. Hoy contamos con instalaciones modernas y capacidad suficiente para abastecer la región”, concluyó.

La farmacéutica opera actualmente con instalaciones productivas en Argentina, Uruguay y España, desde donde abastece a los distintos mercados donde tiene presencia.