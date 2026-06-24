Laboratorios Elea busca reforzar su presencia en Perú con nuevas incorporaciones.
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Dax Canchari Reyes
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Tras consolidar una cartera de alrededor de 30 productos en Perú, Laboratorio Elea, ahora EleaExeltis tras el Joint Venture, se prepara para dar un nuevo paso en su estrategia de expansión. La farmacéutica argentina alista nuevas incorporaciones para su portafolio y apuesta por segmentos de alta especialización donde identifica espacio para seguir creciendo. ¿Cuáles serán sus próximos movimientos?

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