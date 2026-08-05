"Todos recordamos a Evangelina Chamorro, el puente Solidaridad y la ciudad de Piura inundada. Aquel año (2007) murieron 169 peruanos y más de 1.6 millones resultaron afectados por el fenómeno de El Niño".
"Todos recordamos a Evangelina Chamorro, el puente Solidaridad y la ciudad de Piura inundada. Aquel año (2007) murieron 169 peruanos y más de 1.6 millones resultaron afectados por el fenómeno de El Niño".
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Raimundo Morales
Raimundo Morales

En las últimas semanas, el regreso de el fenómeno de El Niño volvió a poner en alerta a los peruanos. No es para menos: Cenepred estima que cerca de ocho millones de personas están expuestas a un riesgo alto de inundaciones, y el Banco Central de Reserva ya advirtió que será un problema importante para la economía.

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