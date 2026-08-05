El gobierno de Keiko Fujimori, a través del proyecto para solicitar facultades legislativas, busca optimizar el marco normativo aduanero y de facilitación del comercio exterior. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Como parte del pedido las facultades legislativas que se presentaría la próxima semana, el gobierno de Keiko Fujimori buscará modificar el marco normativo aduanero y de facilitación del comercio exterior en el Perú para reducir costos y tiempos que enfrentan las empresas e impulsar las exportaciones.

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