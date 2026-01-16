La modernización de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (Vuce) generó un ahorro de S/ 158 millones durante el 2025 al convertirse en una herramienta clave para simplificar y digitalizar los trámites de exportación e importación en el país, destacó el viceministro de Comercio Exterior del Mincetur, César Llona.

Asimismo, señaló que su modernización beneficia directamente a las empresas exportadoras e importadoras, operadores logísticos y entidades públicas, que en total realizaron unos 800,000 trámites el año pasado.

En Radio Nacional, Llona señaló que la Vuce proporciona herramientas digitales que promueven la mejora de los procesos, reducción de tiempos, costos y mejora la trazabilidad.

Principales cambios

Entre las disposiciones más relevantes de la Vuce destaca la implementación de los Sistemas de Comunidad de Comercio Exterior, plataformas digitales orientadas a optimizar el intercambio de información entre entidades y privados en los tres modos de transporte.

Además, se insta al uso de nuevos mecanismos de autenticación de identidad digital para usuarios nacionales y extranjeros, así como la creación de la cuenta Vuce, que centraliza las modalidades de acceso para los usuarios del sistema.

Balance regional

Al hacer un balance del trabajo realizado entre el ministerio de Comercio Exterior y Turismo junto al sector privado, señaló que la “pujanza conjunta” permitió que 20 regiones del país incrementen sus exportaciones, de las cuales 14 muestran un “récord histórico”.

“Arequipa ha exportado más de US$ 7,200 millones, un récord, productos de pelo de lana, pelo fino y uvas”, subrayó.

“Puno está exportando US$ 6,574 millones, otro récord histórico, ha crecido 33.5%; la quinua está creciendo, hemos exportado en total US$ 135 millones de quinua, es un producto emergiendo”, agregó.

“Estamos viendo el arándano, la granada, las uvas. Somos potencia mundial en uvas, arándanos y la palta que ni se diga”, enfatizó.

Respecto al monto general de las exportaciones durante el año 2025, Llona señaló que de mantenerse las proyecciones el cierre llegaría a los US$ 89,000 millones.

También, dijo que para mantener este crecimiento es necesario seguir extendiendo los mercados y concretar nuevos acuerdos comerciales. Explicó que ya están bastante avanzadas las negociaciones con India y se espera lograr lo mismo con Emiratos Árabes.

Metas al 2040

El funcionario también se pronunció sobre los nuevos desafíos y oportunidades establecidos en el Plan Nacional Multisectorial de Comercio Exterior (PNMCE) al 2040, instrumento estratégico que orientará las acciones del Estado para potenciar el desarrollo del comercio exterior con una visión integral, sostenible y de largo plazo.

Explicó que ahora se tiene una política multisectorial que busca diversificar la oferta exportable con valor agregado con el fin de competir sanamente con otros países.

“Por ejemplo con el Puerto de Chancay podemos mejorar la conectividad, la logística, la facilitación del comercio. Estamos trabajando para lograr un sistema colaborativo tanto para el sector público y privado”, remarcó Llona

El viceministro dejó en claro que el actual gobierno busca dejar un legado en materia de comercio exterior por lo que confía en que las bases serán bastante sólidas para seguir en línea con ese crecimiento.