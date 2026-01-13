Vale recordar que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) había estimado que, al finalizar el año que pasó, nuestras exportaciones del fruto azul podrían estar alcanzando las 360,000 toneladas. En tanto, especialistas estimaban que podrían alcanzar un valor total de US$2,000 millones.

Sin embargo, en base a estimaciones preliminares basadas en cifras de la Sunat -actualizadas al 9 de enero-, Fresh Fruit y Preciso Consultoría calculan que, al cierre del 2025 las exportaciones de arándanos habrían sumado 412,239 toneladas por US$2,563 millones.

arándanos, evolución de sus exportaciones anuales. Fuente: Fresh Fruit

De confirmarse esas cifras, representarían un aumento del 17% en volumen y del 13% en valor, en comparación con las 351,828 toneladas por US$2,262 millones despachados el 2024.

Récord pese a factores en contra

Ello además significaría un crecimiento récord, donde el Perú hoy estaría liderando con el 41% de todos los embarques del blueberry a nivel mundial, lo que ocurrió a pesar de que dos factores externos jugaron en su contra: la contracción en el precio del fruto azul y los aranceles de Estados Unidos.

A lo largo del año que pasó, el precio del arándano en promedio en los mercados internacionales tuvo una caída del 3%, al posicionarse en US$6.22 por kilogramo, versus los US$6.43 por kilo del año previo.

Lambayeque y La Libertad son las regiones que más producen arándanos en el Perú

Además, el gobierno de Donald Trump aplicó a partir de abril del 2025 un arancel recíproco del 10% a diversos productos que importa ese país.

Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Agrarios del Perú (AGAP), refirió a Gestión que, si bien posteriormente EE.UU. levantó los aranceles a varios de esos productos de la agroexportación, hasta ahora los mantiene para algunos que le vende el Perú, entre ellos los arándanos, espárragos y mandarinas.

Despacho a China se disparó en 153%

Sin embargo, pese al arancel, fue precisamente a partir de abril pasado que la campaña del arándano peruano tomó velocidad, duplicando el peso embarcado hasta el periodo entre ese mes y julio, aunque es en el segundo semestre en que se dieron los mayores volúmenes despachados, de acuerdo con el análisis de Fresh Fruit.

Evolución del volumen exportado de arándanos del Perú el 2025. Fuente: Fresh Fruit

Además, en todo el 2025 los envíos de ese producto llegaron a 66 destinos, frente a los 52 a los que llegaba el 2024, y aunque Estados Unidos sigue siendo nuestro principal destino, los despachos a China se dispararon en un 153%, al pasar de US$105 a US$266 millones, en parte gracias a la ruta directa y menores costos logísticos que ahora ofrece el puerto de Chancay.

Los embarques de arándanos a China se dispararon en 153% el 2025. Foto: Presidencia.

Mientras tanto, a nivel local la superficie agrícola destinada a su siembra creció en más del 12%, al pasar de unas 26,600 hectáreas el 2024 a cerca de 30,000 el 2025. En la misma línea, creció también el número de empresas dedicas a su exportación, pasando de 170 el 2024 a 207 el 2025, un aumento del 21%.

Alerta de riesgo para este trimestre

Vale recordar que la campaña agrícola de ese producto, que se suele iniciar entre abril y mayo de cada año, concluye en abril del año siguiente.

Sin embargo, para el periodo entre enero y marzo del 2026, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), alerta condiciones de riesgo entre medio y alto para los cultivos del fruto, es decir para el final de su periodo principal de cultivo.

En la costa norte, donde se concentra la siembra de arándano (particularmente en Lambayeque y La Libertad), el Senamhi advierte que el actual nivel de riesgo medio previsto podría elevarse a alto en aquellas zonas donde el cultivo se encuentra en fase de maduración.

Ello, explica, dado que las altas temperaturas podrían causar deshidratación de los frutos, efecto que podría mitigarse mediante un manejo preciso del riego para mantener el equilibrio hídrico.

Por otro lado, refiere existe un riesgo moderado de enfermedades fungosas, especialmente debido a las lluvias típicas de este trimestre, que, aunque se prevé dentro de sus valores habituales, alcanzan sus mayores registros en este período.

La combinación de precipitaciones y temperaturas cálidas puede generar condiciones de alta humedad, especialmente en plantaciones densas y áreas con poca ventilación, favoreciendo la proliferación de patógenos como el moho gris (Botrytis cinerea), entre otros.

Impacto en la calidad del fruto

Para campos en proceso de poda, recomienda que es fundamental realizar un sellado adecuado de los cortes porque se podrían presentar condiciones ambientales cálidas y húmedas propicias para la entrada de hongos y bacterias, entre ellas la Lasiodiplodia, enfermedad asociada al arándano en climas subtropicales.

De igual manera, durante las etapas de brotación y crecimiento vegetativo, recomienda un monitoreo constante de las condiciones agrometeorológicas para minimizar a tiempo posibles infecciones en los campos de cultivo.

El experto en temas agroclimáticos, Ulises Osorio, refirió a Gestión que, en efecto, el arándano podría ser uno de los cultivos más afectados por las malas condiciones climáticas en el 2026, que podrían menguar la calidad de los frutos.

Cambio varietal entre las alternativas

Frente a ello, refirió que los productores tienen la opción de, o adaptar sus cultivos con variedades que puedan soportar el estrés abiótico y estas condiciones climáticas, o cambiar sus métodos de manejo para hacer sus sembríos más resilientes al clima.

En tanto, según Miguel Bentín, presidente de Proarándanos, refirió a Agro & Exportación que la variedad Ventura del arándano mantiene una participación relevante dentro del mix varietal del país, aunque refiere que, en los últimos años, las genéticas de mayor valor han venido ganando terreno de manera sostenida.

Estas últimas, refiere, han ido desplazando progresivamente a la variedad Biloxi hacia una posición secundaria dentro de la oferta exportable, y que el enfoque del sector continúa claramente orientado a la mejora del mix varietal, un proceso que contribuye de forma directa a construir una demanda más saludable, menos expuesta a la comoditización del producto.