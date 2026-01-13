Estas son las últimas noticias sobre las exportaciones de arándanos del Perú. (Fuente: Andina)
Estas son las últimas noticias sobre las exportaciones de arándanos del Perú. (Fuente: Andina)
Elías García Olano
Al cierre del 2025 los embarques de arándanos de nuestro país al exterior habrían superado todas las expectativas y consolidado al Perú de lejos como el principal productor mundial de ese fruto azul, a pesar de una ligera contracción en su precio.

