Indecopi reabre debate sobre efectos de reconocer la infracción en denuncias de asociaciones. | Foto: Indecopi.
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Gerardo Rosales Diaz
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En los procedimientos de protección al consumidor, reconocer la infracción —figura conocida como allanamiento— ha sido tradicionalmente un mecanismo para resolver controversias de forma rápida a cambio de una sanción más leve. Sin embargo, en los últimos años, su alcance ha quedado en entredicho dentro del propio Indecopi, especialmente cuando las denuncias son promovidas por asociaciones de consumidores.

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