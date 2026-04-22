Indecopi descarta confusión entre yogures de Laive y Gloria y revoca multa | Foto: Composición
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Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

La disputa entre Laive y Gloria por el diseño de sus yogures plantea una pregunta recurrente en el mercado: ¿cuándo una similitud deja de ser válida y se convierte en competencia desleal?

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