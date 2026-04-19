Ya el 2021 Indecopi había impuesto derechos antidumping sobre tejidos provenientes de China (Foto: Jesús Saucedo | GEC)
Ya el 2021 Indecopi había impuesto derechos antidumping sobre tejidos provenientes de China (Foto: Jesús Saucedo | GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no Arancelarias (CDB) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual -Indecopi- inició un procedimiento de examen para determinar de ligamento tafetán mezcla provenientes de China.

Como antecedente, la entidad recordó que, en noviembre de 2021, el Indecopi impuso la aplicación de derechos antidumping (sobretasas) sobre dichos productos por un periodo de cinco años, con el objetivo de corregir distorsiones en el mercado nacional.

Este nuevo procedimiento, formalizado mediante la Resolución N.º 064-2026/CDB-INDECOPI, busca verificar si estos tejidos de origen chino están ingresando al país con ligeras modificaciones en su composición —como la sustitución del algodón por rayón viscosa—, pero manteniendo prácticamente las mismas características y usos comerciales.

LEA TAMBIÉN: Alambrón chino: Indecopi impone derechos antidumping mientras crecen dudas de importadores

Posible elusión

De ser así, advirtió la entidad, se trataría de una posible modalidad de

En su evaluación, refiere, la comisión antes mencionada identificó indicios razonables de que estas importaciones comenzaron a registrarse en el Perú después de la aplicación de los derechos antidumping en 2021.

Indecopi inicia examen ante posible elusión en importaciones de tejidos procedentes de China (Fuente: El Peruano)
Indecopi inicia examen ante posible elusión en importaciones de tejidos procedentes de China (Fuente: El Peruano)

Además, añade, se observó que estos productos comparten los mismos canales de comercialización, clasificación arancelaria y materia prima predominante que los tejidos afectos a derechos antidumping.

LEA TAMBIÉN: Indecopi resuelve disputa entre marca peruana y McDonald’s: este fue el fallo

Se afectarían derechos antidumping

También -anota- se identificaron cambios en los flujos de importación y precios significativamente más bajos en los productos con ligeras modificaciones, “lo que podría incidir negativamente en la efectividad de los derechos antidumping y afectar a la producción nacional”.

Estos elementos -remarcó el Indecopi- constituyen indicios razonables que justifican el inicio del procedimiento de examen.

De comprobarse la existencia de prácticas de elusión, indicó que la Comisión podrá disponer la ampliación de los derechos antidumping establecidos en 2021 a las importaciones de tejidos con ligeras modificaciones en su composición, conforme a lo previsto en el artículo 3 de la Ley Antielusión.

LEA TAMBIÉN: Indecopi confirma multa a colegio por colapso de techo que dejó afectó a escolares

TE PUEDE INTERESAR

China es el octavo destino del agro peruano: los productos que quieren aprovechar Chancay
Arándanos rompen récord de exportaciones, y envíos a China se disparan en más del 150%
¿Puerto de Chancay bajo presión? Callao y Chile también con conexión directa con China

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.