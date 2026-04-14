Indecopi frena cobro de costos y cuestiona denuncias reiterativas de asociaciones. (Foto: Indecopi)
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Gerardo Rosales Diaz
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En el sistema de protección al consumidor, quien gana una denuncia puede pedir que le paguen los costos legales en los que incurrió, como los honorarios de su abogado. La idea es simple: que no asuma esos gastos si tuvo razón. Sin embargo, este mecanismo empieza a generar dudas cuando se aplica a casos simples, rápidos o sin mayor discusión, donde incluso la empresa acepta la infracción desde el inicio.

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