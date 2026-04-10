Se invertirán más de S/ 59 millones en dispositivos de alta complejidad para hospitales de EsSalud. Foto: EsSalud
Se invertirán más de S/ 59 millones en dispositivos de alta complejidad para hospitales de EsSalud. Foto: EsSalud
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Redacción Gestión
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informó que invertirá más de S/ 59 millones para la adquisición de dispositivos de alta complejidad, los cuales permitirán garantizar diagnósticos precoces y tratamientos oportunos para los asegurados.

Luis Rosales, presidente ejecutivo de EsSalud, aclaró que se ha priorizado “el destrabe de procesos de compra de equipos”, lo que permitirá una

Rosales detalló que se destinarán cerca de S/ 15 millones para la compra de 32 máquinas de anestesia. De estas, 11 irán a reforzar el hospital Rebagliati, 8 el Almenara, 2 el Sabogal y los restantes a otros centros de salud.

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En tanto, para el se inyectarán más de S/ 16 millones para comprar 10 ecocardiógrafos de última generación.

El Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) del Seguro Social de Salud (EsSalud) fortalecerá su capacidad de atención con la adquisición de equipos y dispositivos médicos. Foto: EsSalud
El Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) del Seguro Social de Salud (EsSalud) fortalecerá su capacidad de atención con la adquisición de equipos y dispositivos médicos. Foto: EsSalud

Además, con S/ 15 millones se adquirirán 3 tomógrafos de 128 cortes para las redes asistenciales de Lambayeque, Piura y Juliaca.

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Para la red de Cajamarca, se asignará una partida de más de S/ 13 millones para la compra de tomógrafos, ecógrafos, ecocardiógrafos y máquinas de anestesia.

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