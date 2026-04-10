El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que invertirá más de S/ 59 millones para la adquisición de dispositivos de alta complejidad, los cuales permitirán garantizar diagnósticos precoces y tratamientos oportunos para los asegurados.

Luis Rosales, presidente ejecutivo de EsSalud, aclaró que se ha priorizado “el destrabe de procesos de compra de equipos”, lo que permitirá una “atención inmediata y diagnósticos terapéuticos de alta precisión”.

Rosales detalló que se destinarán cerca de S/ 15 millones para la compra de 32 máquinas de anestesia. De estas, 11 irán a reforzar el hospital Rebagliati, 8 el Almenara, 2 el Sabogal y los restantes a otros centros de salud.

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En tanto, para el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) se inyectarán más de S/ 16 millones para comprar 10 ecocardiógrafos de última generación.

El Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) del Seguro Social de Salud (EsSalud) fortalecerá su capacidad de atención con la adquisición de equipos y dispositivos médicos. Foto: EsSalud

Además, con S/ 15 millones se adquirirán 3 tomógrafos de 128 cortes para las redes asistenciales de Lambayeque, Piura y Juliaca.

Para la red de Cajamarca, se asignará una partida de más de S/ 13 millones para la compra de tomógrafos, ecógrafos, ecocardiógrafos y máquinas de anestesia.