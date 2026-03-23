Un contrato de concesión en Essalud en la región Lambayeque fue otorgado a Inversiones de Alimentos del Norte SAC, empresa vinculada a Magna Sánchez Terán y relacionada con la familia Horna.

Según lo revelado por el dominical Cuarto Poder, en diciembre de 2024 el nombre de Magna Sánchez aparece por primera vez en EsSalud. A partir de una primera orden de servicio, la empresaria y su firma Inversiones de Alimentos del Norte SAC pasó a obtener 29 contratos que superan el millón de soles, para luego ganar en abril de 2025 una licitación por 2 millones de soles adicionales.

Pero hay un conyrato más. El 2 de febrero de 2026, se firma un nuevo contrato que consiste en la concesión de la cafetería del hospital Almanzor Aguinaga, el centro hospitalario más grande de EsSalud en Lambayeque.

El contrato estableció que la empresa manejará la cafetería durante 3 años en un espacio de 127 metros cuadrados, pagando 10 mil soles mensuales a Essalud. El documento precisó que la empresa tendrá control total de las ventas, sin límites sobre los ingresos que pueda generar el servicio.

El contrato fija que el almuerzo económico no debe superar los 10 soles y el ejecutivo los 15 soles, incluidos impuestos, pero en la práctica los precios en la cafetería exceden esos montos, afectando a pacientes, familiares y personal médico, según el reportaje.

Además, el contrato establece que la concesionaria se compromete a establecer estándares de calidad, salubridad e higiene en el lugar. Sin embargo, las visitas del equipo periodístico de Cuarto Poder muestran ambientes en mal estado.

El dominical se contactó con Magna Sánchez, quien dijo no recordar haber creado Inversiones de Alimentos del Norte SAC.

Cabe recordar que en los registros de la empresa aparece el número telefónico de Gustavo Horna, padre de Brunella, y la dirección fiscal coincide con un local usado como salón spa de Brunella Horna en Jesús María, donde vecinos recuerdan que funcionaba una peluquería con cafetería.

Esa misma dirección figura en publicaciones en redes sociales de Gustavo Horna y en la inauguración de un local de Brunella en 2019.

Los contratos de la empresa están siendo revisados por la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de Lambayeque, y Magna Sánchez señaló que espera recibir documentación sobre dicha investigación.