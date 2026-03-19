La empresa de la amiga de la familia Horna, que usaba como contacto un número del padre de Brunela Horna, antes de adjudicarse el contrato de 2 millones de soles en Essalud, ya tenía una relación previa con la institución.

Según un informe de la Unidad de Investigación de América Multimedia y Canal N, la empresa Inversiones de Alimentos del Norte SAC, gerenciada por Magda Sánchez Terán, obtuvo 29 órdenes de servicio menores y fragmentadas que, en conjunto, superan el millón de soles, además de los 2 millones obtenidos.

Estas contrataciones directas continuaron hasta marzo del año 2025 y tenían como objetivo preparar alimentos para pacientes y personal del Hospital Luis Heysen Incháustegui, en la ciudad de Chiclayo.

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La calidad del servicio de esta empresa en el mencionado centro de salud fue cuestionada y observada por la Fiscalía de Prevención del Delito, según el reportaje.

En la ficha de evaluación sanitaria se detalló que los alimentos no estaban bien refrigerados y que no se acreditaba que las carnes mantuvieran las temperaturas exigidas.

A pesar de estos cuestionamientos, en abril de 2025 la empresa de Magda Sánchez firmó el contrato de 2 millones de soles, que hoy es objeto de investigación fiscal.

Hasta la fecha, la empresa ha obtenido 3 millones de soles provenientes de contratos con Essalud.

Cabe recordar que un reportaje de Cuarto Poder reveló que se registró un contrato de EsSalud por 2 millones 103 mil 442 soles para el servicio de alimentación del Hospital II Luis Heysen Inchaustegui, en Chiclayo.

Este fue adjudicado a una empresa que tendría vínculos con la familia de Brunella Horna, nuera del candidato presidencial César Acuña.

El dominical indicó que dentro del consorcio participa la empresa Inversiones de Alimentos del Norte S.A.C., cuya representante es Magna Sánchez Terán. Según el reportaje, el número telefónico consignado por esta compañía en registros vinculados a contrataciones públicas estaría asociado a Gustavo Horna Novoa, padre de Brunella Horna.